Τη βαθιά του ανησυχία για την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας έντονα το περιστατικό του Σαββάτου.
Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος» από τη φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τη «θανατηφόρα επίθεση των Χούθι» στο αεροδρόμιο.
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουν αμέσως».
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