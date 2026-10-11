Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος» από τη φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τη «θανατηφόρα επίθεση των Χούθι» στο αεροδρόμιο.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουν αμέσως».