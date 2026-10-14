Ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ, επιδεικνύοντας έτσι την στήριξή του στον ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Στήριξη Ζελένσκι από το Λονδίνο μετά τις επικρίσεις Τραμπ - Επίσπευση παραδόσεων πυραύλων υπόσχεται ο Μπέρναμ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός συναντά σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ζελένσκι
Ο Μπέρναμ θα υποσχεθεί στον Ζελένσκι επίσπευση των παραδόσεων πυραύλων εδάφους-αέρος για την αναχαίτιση ρωσικών επιθέσεων και θα καλέσει τους διεθνείς εταίρους να ενισχύσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ώστε να αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν.
Η συνάντηση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι είναι καιρός η Ουκρανία «να αποκτήσει νέο πρόεδρο», λίγες ημέρες αφότου κατέληξε σε συμφωνία με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ και προέτρεψε τους συμμάχους να διατηρήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
«Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: είμαστε στο πλευρό σας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός ενόψει της συνάντησης με τον Ζελένσκι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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