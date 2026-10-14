Τουρκία: Φίμωση καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι μετά το «μαύρο» στο Halk TV – «Μας πήραν το κανάλι με εκατοντάδες αστυνομικούς, αλλά η δημοσιογραφία δεν τελειώνει»

Μετά τη διακοπή της μετάδοσης, οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο στούντιο του σταθμού, όπου ο γενικός διευθυντής ειδήσεων, Σουάτ Τοκτάς, προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω του YouTube, καταγγέλλοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.

«Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι επιβλήθηκε κατάσχεση, κάτι που έχει μετατραπεί στη νέα κανονικότητα της Τουρκίας. Η επέμβαση έγινε μέσα στη νύχτα και το TMSF διορίστηκε διαχειριστής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήρθαν με εκατοντάδες αστυνομικούς – Δεν μπορέσαμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο»

Περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Halk TV, ο Τοκτάς υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε οργανωθεί με στόχο την άμεση ανάληψη του ελέγχου των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

«Είδατε ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες στιγμές μας. Ήρθαν με εκατοντάδες αστυνομικούς, ήρθε η διοίκηση του TMSF. Είχαν προετοιμαστεί για να καταλάβουν το κεντρικό σύστημα ελέγχου της μετάδοσης. Μας αφαίρεσαν τον έλεγχο και έτσι δεν μπορέσαμε ούτε να αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές μας από τον αέρα», δήλωσε.

Παρά τη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τη δημοσιογραφία. «Η δημοσιογραφία δεν τελειώνει. Δεν μπορέσαμε να σας αποχαιρετήσουμε από την τηλεόραση, αλλά θα προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να ακουστεί η φωνή μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς και μέσα από ποιες πλατφόρμες θα συνεχίσουμε», σημείωσε.

«Αυτό που παραβιάζεται είναι το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση»

Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του Halk TV υποστήριξε ότι η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του σταθμού, αλλά πρωτίστως τους πολίτες και το δικαίωμά τους στην ενημέρωση.

«Προσπαθήσαμε να γίνουμε η φωνή της Τουρκίας. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή τηλεοπτικά κανάλια της χώρας τέθηκε υπό έλεγχο. Στην πραγματικότητα, αυτό που εμποδίζεται είναι το δικαίωμά σας να γνωρίζετε», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι δημοσιογράφοι του σταθμού δεν αντιμετώπιζαν την εργασία τους απλώς ως ένα επάγγελμα, αλλά ως αποστολή καταγραφής των γεγονότων που σημαδεύουν τη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην κάλυψη κοινωνικών και πολιτικών υποθέσεων, από την καταστροφή στο ορυχείο του Ιλίτς και την υπόθεση δολοφονίας της μικρής Ναρίν Γκιουράν μέχρι τις κινητοποιήσεις στο Ακμπελέν και το Τζερατέπε.

«Προσπαθήσαμε να σταθούμε δίπλα σε όποιον αδικείται. Άλλοτε γίναμε η φωνή των Κούρδων, άλλοτε των Τούρκων, άλλοτε των ΛΟΑΤΚΙ. Προσπαθήσαμε να ακουστεί η φωνή του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, του Εκρέμ Ιμάμογλου, του Τζαν Αταλάι και πολλών άλλων», είπε. «Τώρα αυτή η φωνή φιμώνεται», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι στόχος του σταθμού ήταν να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων ή κοινωνικής προέλευσης.

«Αυτές οι μέρες θα περάσουν»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, ο Τοκτάς διαμήνυσε ότι η επέμβαση στο Halk TV δεν πρόκειται να σημάνει το τέλος της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής δραστηριότητας των εργαζομένων του.

«Η δημοσιογραφία δεν τελειώνει, αυτές οι μέρες θα περάσουν. Θα δείτε ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν τίποτα στη δημοκρατία και στην ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία», δήλωσε.

Υπενθύμισε ότι το Halk TV έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν πιέσεις, απειλές για ανάκληση της άδειας εκπομπής, διακοπές μεταδόσεων, ακόμη και συλλήψεις δημοσιογράφων.

«Συνάδελφοί μας ξυλοκοπήθηκαν, οδηγηθήκαμε στις φυλακές, οι εκπομπές μας διακόπηκαν. Μας απειλούσαν συνεχώς με ακύρωση των συχνοτήτων μας. Παρ' όλα αυτά, δεν χαμηλώσαμε τη φωνή μας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύνθημα του σταθμού, «Δεν είστε μόνοι», εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι πολίτες θα σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων.

Καταγγελίες για οικονομικό αποκλεισμό και πιέσεις στον ιδιοκτήτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τοκτάς και στις οικονομικές πιέσεις που, όπως ισχυρίστηκε, ασκούνταν εδώ και καιρό στον τηλεοπτικό σταθμό, με στόχο να σταματήσει η λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κινήσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη του Halk TV, Τζαφέρ Μαχίρογλου, εντάσσονταν σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η χρηματοδότηση του καναλιού και, κατ' επέκταση, η δημοσιογραφική του δραστηριότητα.

«Πρώτα προσπάθησαν να στραγγαλίσουν οικονομικά το κανάλι, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορούσαν να το φιμώσουν. Ξεκίνησαν με κινήσεις εναντίον του ιδιοκτήτη μας, Τζαφέρ Μαχίρογλου. Ακολούθησαν διάφορες καταθέσεις μυστικών μαρτύρων», ανέφερε.

Κατά τον Τοκτάς, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε, καθώς τόσο η διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι συνέχισαν τη λειτουργία του σταθμού.

«Επειδή δεν κατάφεραν να μας φιμώσουν, ούτε εμάς ούτε τον άνθρωπο που χρηματοδοτούσε το κανάλι, σήμερα προχώρησαν στην κατάληψή του», υποστήριξε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα για τη δημοσιογραφία στην Τουρκία. «Η ιστορία θα τα καταγράψει όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν γνωρίζουμε πού θα βρισκόμαστε αύριο, αλλά αυτή η δημοσιογραφική αντίληψη θα συνεχίσει να υπάρχει», τόνισε.