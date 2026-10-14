Αλβανία: Φωτιά στο υπουργείο Παιδείας εν μέσω βίαιων φοιτητικών κινητοποιήσεων στα Τίρανα (βίντεο + φώτος)

Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος στα Τίρανα, ενώ διαδηλωτές είχαν στήσει οδοφράγματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας. Ορισμένοι εκτόξευσαν τούβλα εναντίον του κτιρίου και πέταξαν πέτρες στα παράθυρα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη σπάσει την προηγούμενη ημέρα κατά τη χθεσινή διαδήλωση.

Όπως έδειξαν πλάνα του Reuters, διαδηλωτές έσπασαν μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα πεζοδρομίου και ανέτρεψαν κάδους απορριμμάτων.

Εν μέσω συγκρούσεων ξέσπασε φωτιά στο κτίριο του υπουργείου. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε κοντινό υποκατάστημα της Raiffeisen Bank, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες άλλα αναζητούνται ακόμα.

Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Πρόκειται για την πιο βίαιη διαδήλωση κατά της διαφθοράς, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάιο και αποτελούν αυξανόμενη πρόκληση για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ράμα.

«Η διαμαρτυρία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για βία, καταστροφή της πόλης ή άσχημες συγκρούσεις στη μέση του δρόμου», έγραψε στο Facebook η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου. «Καλώ τους φοιτητές και κάθε έντιμο πολίτη που πιστεύει στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας: Αποστασιοποιηθείτε από τη βία και τον βανδαλισμό!»

Χθες βράδυ, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια και περισσότερα από 12 άτομα συνελήφθησαν, ανέφερε η αστυνομία. Έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων αναφέρουν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.

Η διαδήλωση πραγματοποιείται την ώρα που εντείνεται το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου συνεχίζουν επί εβδομάδες τον αποκλεισμό των σχολείων απαιτώντας αύξηση του αριθμού των διδασκόντων και καλύτερες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι υπερπλήρεις αίθουσες υπονομεύουν την εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ