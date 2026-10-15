Σε σοκ το Πακιστάν: Τουλάχιστον 32 νεκρά παιδιά στο σχολείο όπου κατέρρευσε στέγη – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για «βαριά αμέλεια»

Τουλάχιστον 32 μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν σήμερα όταν η οροφή σχολείου κατέρρευσε στη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων στην πόλη Πεσαβάρ του βορειοδυτικού Πακιστάν, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης.
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Τρία παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι
Διασώστες πέρασαν ώρες ανασύροντας παιδιά από τα συντρίμμια του ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλ-Χάιρ, ενώ πανικόβλητοι γονείς και συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο ζητώντας να μάθουν νέα για τους αγαπημένους τους.
Οι περισσότεροι από τους μαθητές που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 13 ετών. Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά ή πιο ελαφρά, δήλωσε ο Αρίφ Χατάκ, περιφερειακός διευθυντής της Υπηρεσίας Διάσωσης.
Σε τηλεοπτικές εικόνες διασώστες φαίνονται να αφαιρούν συντρίμμια με γυμνά χέρια και να μεταφέρουν παιδιά που αιμορραγούν σε ασθενοφόρα.
Η οροφή ενός υψηλότερου ορόφου έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν σε αίθουσες διδασκαλίας από κάτω, ισοπεδώνοντας δύο ορόφους του κτιρίου, δήλωσε ένας διασώστης
«Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 12 μαθήτριες και μια δασκάλα», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading.
At least 28 killed after school roof collapses in Pakistan's Peshawar. https://t.co/h3z5dAcZnk— News Arena India (@NewsArenaIndia) October 15, 2026
Τρία παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από τους 20 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δέχθηκαν φροντίδες και αναχώρησαν για τα σπίτια τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:48 π.μ. (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Κύπρου) και η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε τέσσερις με πέντε ώρες, δήλωσε ο Χατάκ.
Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ Μιάν Σαΐντ ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης του σχολείου συνελήφθη και οι αρχές άρχισαν έρευνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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