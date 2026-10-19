«Κυνηγός drones»: Νέο σύστημα αεράμυνας με λέιζερ παρουσίασε η Αίγυπτος - Γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον του Ισραήλ

Η παρουσίαση ενός νέου αιγυπτιακού συστήματος αεράμυνας με λέιζερ, σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ισραηλινών μέσων ενημέρωσης και αναλυτών στρατιωτικής τεχνολογίας, οι οποίοι παρακολουθούν τις προσπάθειες του Καΐρου να αναπτύξει προηγμένα οπλικά συστήματα εγχώριας κατασκευής.

Πρόκειται για το EGY-HEL-01, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημοσίως κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά του Β΄ Στρατού Πεδίου της Αιγύπτου, στη Χερσόνησο του Σινά.

Το νέο όπλο εμφανίζεται εγκατεστημένο σε στρατιωτικό όχημα τύπου pick-up και προορίζεται κυρίως για την αντιμετώπιση drones, μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων εναέριων απειλών μικρής εμβέλειας.

Η εμφάνισή του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Ισραήλ, καθώς πρόκειται για μια νέα αμυντική τεχνολογία που παρουσιάζεται από γειτονική χώρα με σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Hadath, ισραηλινές ιστοσελίδες και αναλυτές ασφαλείας εξέτασαν τα χαρακτηριστικά του συστήματος, επιχειρώντας να αξιολογήσουν την τεχνολογική πρόοδο της αιγυπτιακής πολεμικής βιομηχανίας.

Πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη νέα αιγυπτιακή τεχνολογία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση που δημοσίευσε στις 18 Οκτωβρίου η ισραηλινή ιστοσελίδα στρατιωτικών θεμάτων Nziv, η οποία εξετάζει τις δυνατότητες του EGY-HEL-01 και τις συγκρίνει με αντίστοιχα συστήματα που διαθέτουν άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανάλυση, η παρουσίαση του νέου όπλου αποτελεί σημαντικό βήμα για την αιγυπτιακή πολεμική βιομηχανία, καθώς σηματοδοτεί την είσοδό της στην τεχνολογία των όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αναλυτές εκτιμούν ότι το EGY-HEL-01 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης και υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με το ισραηλινό σύστημα Iron Beam.

Ειδικότερα, το Nziv αναφέρει ότι το αιγυπτιακό σύστημα εντάσσεται στην πρώτη γενιά τακτικών όπλων λέιζερ, τα οποία προορίζονται κυρίως για την αντιμετώπιση μικρών και σχετικά αργών εναέριων στόχων.

Ισραηλινές εκτιμήσεις, όπως μεταφέρονται και από το Al Hadath, τοποθετούν την πιθανή ισχύ του μεταξύ 10 και 30 κιλοβάτ, με επιχειρησιακή εμβέλεια λίγων χιλιομέτρων.

Οι αριθμοί αυτοί, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αιγυπτιακές αρχές και αποτελούν εκτιμήσεις αναλυτών.

Η σύγκριση με το ισραηλινό Iron Beam

Η ισραηλινή ιστοσελίδα συγκρίνει το EGY-HEL-01 με το Iron Beam, το σύστημα αεράμυνας λέιζερ που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Rafael.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το Iron Beam διαθέτει ισχύ περίπου 100 κιλοβάτ και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως drones, ρουκέτες και βλήματα όλμων.

Το ισραηλινό σύστημα έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικές δοκιμές αναχαίτισης και, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, η πρώτη επιχειρησιακή μονάδα παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ.

Αντίθετα, το αιγυπτιακό EGY-HEL-01 παρουσιάζεται προς το παρόν ως ένα ελαφρύτερο, κινητό σύστημα, που προορίζεται κυρίως για την προστασία χερσαίων δυνάμεων από drones.

Παρά την τεχνολογική διαφορά, η ισραηλινή ανάλυση αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Αίγυπτο, καθώς της επιτρέπει να αποκτήσει εμπειρία σε μια τεχνολογία με αυξανόμενη σημασία για τη σύγχρονη αεράμυνα.

Γιατί έχει σημασία η παρουσίασή του στο Σινά

Η επιλογή της Χερσονήσου του Σινά για την παρουσίαση του νέου συστήματος προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην εξέλιξη, δεδομένου ότι πρόκειται για μια περιοχή που συνορεύει με το Ισραήλ και συνδέεται άμεσα με τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ διατηρούν ειρηνευτική συμφωνία από το 1979, ωστόσο οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κατά καιρούς δοκιμαστεί από τις εξελίξεις στη Γάζα, την κατάσταση στα σύνορα και τις διαφωνίες για το Παλαιστινιακό.

Μάλιστα, στις αρχές Οκτωβρίου προκλήθηκε νέα διπλωματική ένταση έπειτα από δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς για τη Χερσόνησο του Σινά.

Η αιγυπτιακή πλευρά απέρριψε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες απειλές που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν έχει κρυφές επιδιώξεις ή επεκτατικές φιλοδοξίες έναντι άλλων κρατών, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις με το Ισραήλ διέπονται από την υφιστάμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ανησυχία ή απλή παρακολούθηση;

Παρότι αρκετά αραβικά δημοσιεύματα παρουσιάζουν την αποκάλυψη του EGY-HEL-01 ως εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ, τα διαθέσιμα στοιχεία επιτρέπουν μια πιο συγκεκριμένη διαπίστωση.

Η παρουσίαση του συστήματος έχει καταγραφεί και αναλυθεί από ισραηλινές ιστοσελίδες στρατιωτικών θεμάτων, οι οποίες αναγνωρίζουν τη σημασία του για την τεχνολογική ανάπτυξη της Αιγύπτου, αλλά υπογραμμίζουν παράλληλα ότι οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τα ισραηλινά συστήματα.

Δεν έχει εντοπιστεί επίσημη δημόσια τοποθέτηση της ισραηλινής κυβέρνησης ή των Ενόπλων Δυνάμεων ειδικά για το EGY-HEL-01, ούτε επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι το Ισραήλ θεωρεί το συγκεκριμένο σύστημα άμεση στρατιωτική απειλή.

Η σημασία της εξέλιξης φαίνεται επομένως να αφορά περισσότερο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αιγυπτιακής στρατιωτικής τεχνολογίας παρά μια άμεση ανατροπή των στρατιωτικών ισορροπιών.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι η Αίγυπτος εμφανίζεται να αναπτύσσει δικά της συστήματα λέιζερ, έστω και περιορισμένων δυνατοτήτων, δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τις μελλοντικές τεχνολογικές της επιλογές στον τομέα της αεράμυνας.

Πηγές: Ισραηλινή ιστοσελίδα Nziv, Al Hadath, Egypt Independent και ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.