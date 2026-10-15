Άιζενκοτ: Θα τερματίσω την κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα – Κατηγορεί τον Νετανιάχου για αποτυχία

«Αναλαμβάνω δημόσια αυτή τη δέσμευση: μέσα σε 18 μήνες που θα ακολουθήσουν από την είσοδό μου στο γραφείο του πρωθυπουργού, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Yashar σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Δήλωσε ότι θα επιτύχει τον στόχο αυτό είτε εφαρμόζοντας το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε μέσω «δημιουργικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την καταστροφή του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Αυτή η υπόσχεση δόθηκε ενώ η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται, 12 ημέρες πριν από τις κάλπες.

Οι εκλογές αυτές θα είναι οι πρώτες στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Γάζας και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων των 74.300 ανθρώπων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας, του οποίου τα στοιχεία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο 66χρονος Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «εκκωφαντική αποτυχία» στη Γάζα, όπου η Χαμάς «παραμένει στρατιωτικά ενεργή» έπειτα από τρία χρόνια πολέμου.

Ο Άιζενκοτ επανέλαβε ότι θα συστήσει ερευνητική επιτροπή για να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενες ευθύνες του Νετανιάχου και των μελών της κυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τα λάθη σε επίπεδο ασφάλειας που αποκαλύφθηκαν από την 7η Οκτωβρίου.

Είναι ο μοναδικός τρόπος «για να αποφευχθεί μια ακόμα καταστροφή» σαν αυτή στο μέλλον, δήλωσε ο ίδιος σήμερα.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, όπως και άλλες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, κατηγορεί τακτικά τον Νετανιάχου ότι φέρει προσωπική ευθύνη για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αγνοώντας κυρίως τις προειδοποιήσεις που του δόθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές και υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν τον ξύπνησαν τη νύχτα της 6ης προς 7η Οκτωβρίου 2023, όταν οι μαχητές της Χαμάς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν την επίθεσή τους.

Ενώ οι πολιτικές επιθέσεις γίνονται ακόμα πιο σφοδρές ενώ πλησιάζουν οι εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ούτε ο απερχόμενος συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουν το όριο των 60 εδρών από τις 120 για να έχουν τον έλεγχο του Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ