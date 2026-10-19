Αυστραλή βουλευτής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Για σκόπιμη ενέργεια μιλά ο πρωθυπουργός

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς να καθοριστεί το κίνητρο της επίθεσης αλλά αναφέρθηκε στο πώς έχουν διαμορφωθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας τους τόνους γύρω από την πολιτική σε μια χώρα όπου τέτοιου είδους βία είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η αστυνομία της Βικτώρια ανακοίνωσε ότι ένας 43χρονος συνελήφθη μετά την επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης βουλευτού στην Γουανγκαράτα, περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριών ωρών με το αυτοκίνητο βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Ερωτηθείς από το δημόσιο δίκτυο ABC αν η αυξημένη οργή για την πολιτική κατάσταση στη χώρα έχει προκαλέσει ανησυχίες για επιθέσεις με στόχο πολιτικούς, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανωνυμία που περιβάλλει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

BREAKING: Independent federal MP Helen Haines has allegedly been targeted in a serious attack, with the motive unknown, Prime Minister Anthony Albanese has confirmed. https://t.co/iVsXkQ7gpH — News24 Australia (@News24Aust) October 19, 2026

"...Αν κοιτάξετε στη ροή περιεχομένου στον λογαριασμό κάποιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σχόλια των χρηστών, θα δείτε ότι θα λένε πράγματα που δεν θα έλεγαν ποτέ σε κάποιον δια ζώσης. Αλλά οι τόνοι έχουν αναμφίβολα ανέβει. Οχι μόνο εδώ στην Αυστραλία, φυσικά. Εχουμε δει περιστατικά και σε διεθνές επίπεδο. Εδώ στην Αυστραλία, είναι καλό που οι πολιτικοί μπορούν και κυκλοφορούν και αλληλεπιδρούν με τους πολίτες. Δεν θέλω να δω ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο δεν θα μπορείς να μιλήσεις με κάποιον στο σούπερ μάρκετ, στον δρόμο, σε δημόσια fora, σε συγκεντρώσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας μας", δήλωσε ο Αλμπανέζι.

«Καμία απειλή για το κοινό», λέει η Αστυνομία

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της αστυνομίας της Βικτώριας Ασλεϊ Μέισον είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό μετά το περιστατικό.

"Ολες οι σκέψεις μας είναι με την Ελεν, την οικογένειά της, τους φίλους της, τους συνεργάτες της και την κοινότητά της σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Προσευχόμαστε να αναρρώσει πλήρως", δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου.

Η οικογένεια της Χάινς ανήρτησε στη σελίδα της στο Facebook το εξής: "Ευχαριστούμε για την ταχεία βοήθεια τους περαστικούς και τους αφοσιωμένους διασώστες, αλλά και την αστυνομία για την ανταπόκρισή της".

Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta. #9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack. https://t.co/FmTEkCeneW — cj (@cjkq9d) October 19, 2026

Η Χάινς εργαζόταν ως νοσηλεύτρια και μαία και στον χώρο της εκπαίδευσης προτού εκλεγεί ως ανεξάρτητη στη βουλή το 2019 με την έδρα του Ιντι.

Ο ιστότοπός της αναφέρει ότι έχει αντιταχθεί σε προτάσεις όπως το να κρατούνται μυστικές οι πολιτικές δωρεές προς τα μεγάλα κόμματα, η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων σε κέντρα κράτησης μεταναστών και η δαπάνη δισεκατομμυρίων σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.