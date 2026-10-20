Ανησυχία στην Τουρκία για τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ANKA, το αντιπολιτευόμενο CHP ζήτησε να διεξαχθεί κοινοβουλευτική συζήτηση για τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην εθνική ασφάλεια. Η πρόταση απορρίφθηκε από το κυβερνών AKP και το MHP.

Ο πρόεδρος του İYİ Parti, Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, προειδοποίησε ότι οι Τούρκοι στρατιώτες δεν πρέπει να μετατραπούν σε δύναμη προστασίας της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco.

Το Medyascope, φιλελεύθερη ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτυακής τηλεόρασης με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αναδεικνύει τη συζήτηση γύρω από τη δημιουργία ενός «ισλαμικού ΝΑΤΟ». Η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye, από την πλευρά της, παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας.

Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει ότι η συμφωνία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται συμμετοχή σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή στον πόλεμο της Υεμένης.

Η συμφωνία αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στη συνέχεια να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ