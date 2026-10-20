Αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, η οποία κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση. Η αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Άγκυρας στον πόλεμο της Υεμένης.
Ανησυχία στην Τουρκία για τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας
Η αντιπολίτευση ζητά συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση και εκφράζει φόβους για πιθανή εμπλοκή της Άγκυρας στον πόλεμο της Υεμένης.
Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ANKA, το αντιπολιτευόμενο CHP ζήτησε να διεξαχθεί κοινοβουλευτική συζήτηση για τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην εθνική ασφάλεια. Η πρόταση απορρίφθηκε από το κυβερνών AKP και το MHP.
Ο πρόεδρος του İYİ Parti, Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, προειδοποίησε ότι οι Τούρκοι στρατιώτες δεν πρέπει να μετατραπούν σε δύναμη προστασίας της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco.
Το Medyascope, φιλελεύθερη ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτυακής τηλεόρασης με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αναδεικνύει τη συζήτηση γύρω από τη δημιουργία ενός «ισλαμικού ΝΑΤΟ». Η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye, από την πλευρά της, παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας.
Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει ότι η συμφωνία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται συμμετοχή σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή στον πόλεμο της Υεμένης.
Η συμφωνία αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στη συνέχεια να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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