Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Νιγηρία εδώ και πάνω από μία δεκαετία

Ο τύπος του ιού που προκαλεί την έξαρση οδηγεί στον θάνατο περίπου τους μισούς από όσους μολύνονται, ενώ δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Από την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τον Μάιο, η νόσος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 4.646 ανθρώπους.

Οι αξιωματούχοι υγείας εκφράζουν φόβους ότι η παραπληροφόρηση και η υποχρηματοδότηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση στην περιοχή και κατά μήκος των συνόρων της.

Το κρούσμα αφορά γυναίκα από την Ουγκάντα, η οποία έφτασε στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, την Αμπούτζα, μέσω της Αντίς Αμπέμπα στις 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών της Νιγηρίας. Δύο ημέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και στις 11 Οκτωβρίου αναζήτησε θεραπεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αμπούτζα, με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε ελονοσία. Η κατάστασή της, ωστόσο, δεν βελτιώθηκε.

Όταν οι υγειονομικές αρχές πληροφορήθηκαν ότι είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ουγκάντα, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί από την τρέχουσα έξαρση, την υπέβαλαν σε τεστ για Έμπολα στις 19 Οκτωβρίου. Το θετικό αποτέλεσμα ανακοινώθηκε χθες.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει 44 επαφές της, οι περισσότερες από τις οποίες είναι υγειονομικοί υπάλληλοι. Στις επαφές περιλαμβάνεται και ο σύζυγός της, υπήκοος Ελβετίας που ζει μαζί της στην Αμπούτζα. Παράλληλα, ιχνηλατούν επιβάτες που ταξίδεψαν μαζί της, αν και θεωρούν ότι η γυναίκα δεν είχε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο υπουργός Υγείας, Μουχάμαντ Αλί Πάτε, δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο NTA ότι η γυναίκα βρίσκεται σε απομόνωση και λαμβάνει θεραπεία.

Το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ταξιδέψει στο Κονγκό, όπου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.500 κρούσματα Έμπολα σε οκτώ επαρχίες. Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποια περιοχή του Κονγκό είχε βρεθεί.

«Το γεγονός ότι κάποιος πέρασε από την Ουγκάντα δεν σημαίνει ότι η μόλυνση συνέβη εδώ», ανέφερε το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας, προσθέτοντας ότι στη χώρα δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα Έμπολα. Η Ουγκάντα είχε καταγράψει 20 κρούσματα τον Μάιο και τον Ιούνιο, τα περισσότερα από τα οποία είχαν εισαχθεί από το Κονγκό. Τον Αύγουστο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τη χώρα απαλλαγμένη από τον ιό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κένυα ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα Έμπολα, σε ταξιδιώτη που έφτασε από το Κονγκό μέσω Ουγκάντας. Έκτοτε, η χώρα έχει αναφέρει εννέα κρούσματα, τα οποία συνδέονται όλα με τον ίδιο ασθενή. Η εξάπλωση του ιού στην Κένυα εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου στα σύνορα, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διασυνοριακή μετάδοση.

Ο Πάτε δήλωσε ότι η Νιγηρία είχε καταφέρει να περιορίσει επιτυχώς τον Έμπολα το 2014, κατά τη διάρκεια της επιδημίας στη Δυτική Αφρική, της μεγαλύτερης έξαρσης που έχει καταγραφεί ποτέ. Πρόσθεσε ότι η χώρα διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει το νέο κρούσμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ