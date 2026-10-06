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Ο Έμπολα πέρασε τα σύνορα: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κένυα - Νεκρός ασθενής που έφθασε από το Κονγκό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι υγειονομικές Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει 28 επαφές του ασθενούς, ενώ η χώρα τίθεται σε επιφυλακή καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού Έμπολα κατέγραψε η Κένυα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υγείας της χώρας, Άντεν Ντουάλε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για Κενυάτη πολίτη που διέμενε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έφτασε στο Ναϊρόμπι το Σάββατο. Ο ασθενής κατέληξε, ενώ οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει 28 επαφές του, μεταξύ των οποίων συγγενείς και επαγγελματίες υγείας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της, η οποία προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo.

Η επιδημία κηρύχθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου, αν και εκτιμάται ότι είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 8.000 κρούσματα και πάνω από 4.000 θάνατοι στη χώρα.

Η έξαρση είχε επεκταθεί νωρίτερα και στην Ουγκάντα, όπου καταγράφηκαν 20 κρούσματα και δύο θάνατοι. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η χώρα απαλλάχθηκε από τη νόσο.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων, είτε είναι ζωντανοί είτε έχουν αποβιώσει. Η νόσος μπορεί να προκαλέσει πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ στις σοβαρότερες περιπτώσεις οδηγεί σε εσωτερικές και εξωτερικές αιμορραγίες.

Πηγή: Reuters

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