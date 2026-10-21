Επίδειξη ισχύος από το Ισραήλ: Μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν κοντά στο Ιράν

Κατά το δημοσίευμα, τα αεροσκάφη πλησίασαν την ιρανική επικράτεια, χωρίς ωστόσο να την εισέλθουν, και επέστρεψαν στο Ισραήλ λίγο πριν φτάσουν στα σύνορα του Ιράν.

Πηγές που επικαλείται η Times of Israel αναφέρουν ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη αποστολή, παρουσιάζοντάς την ως στρατιωτική άσκηση και επίδειξη ισχύος με στόχο την αποτροπή της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένες αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι κάποιοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδεχομένως να προσδοκούσαν αντίδραση από το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για στρατιωτική απάντηση.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχέδιο στο οποίο φέρεται να αντιτάχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Times of Israel αναφέρει ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να επισήμανε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι μια πολεμική σύγκρουση πριν από τις ισραηλινές εκλογές της επόμενης εβδομάδας θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναβολή της εκλογικής διαδικασίας.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι προκαλεί ερωτήματα το γεγονός πως, ενώ Ισραηλινοί πολιτικοί και αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποιούν για τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών με το Ιράν, την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκε μια τόσο μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με δεκάδες αεροσκάφη να πετούν περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση των ιρανικών συνόρων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Channel 12, υπάρχουν φόβοι στους κόλπους των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας ότι πρόσφατες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς θα μπορούσαν να ωθήσουν το Ιράν να εξετάσει το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και στελέχη του αμυντικού μηχανισμού φέρονται να έχουν καλέσει την στρατιωτική ηγεσία να αποτρέψει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση πριν από τις εκλογές, εκτός εάν υπάρξει άμεση και επιτακτική επιχειρησιακή ανάγκη.

Πηγή: Times of Israel