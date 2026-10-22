Βελτιώνεται η υγεία της Christa Pike μετά την αποτυχημένη εκτέλεση - Εξετάζονται πιθανές μόνιμες επιπτώσεις

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η δικηγόρος της δήλωσε ότι η Christa Pike σημειώνει σταθερή πρόοδο σε σωματικό επίπεδο, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να περπατά σε μεγαλύτερο βαθμό χωρίς βοήθεια. Παράλληλα, έχει βελτιωθεί η ομιλία της, γεγονός που της επιτρέπει να επικοινωνεί πιο καθαρά και να σχηματίζει ολοκληρωμένες προτάσεις.

Παρά τη βελτίωση, η νομική της εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η γνωστική και ψυχολογική της κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά και ενδέχεται να χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη ένας μήνας μέχρι να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τυχόν μακροχρόνιες συνέπειες.

Σύμφωνα με το TMZ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την αρχική κατάσταση της Christa Pike, η οποία είχε παραμείνει αναίσθητη και αδυνατούσε να επικοινωνήσει μετά την επιβίωσή της από τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρων φαρμάκων κατά την απόπειρα εκτέλεσής της στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αργότερα κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της, να μιλήσει και να κάνει τα πρώτα της βήματα, αν και, όπως είχαν αναφέρει οι δικηγόροι της, αντιμετώπιζε προβλήματα σύγχυσης, δυσκολίες μνήμης και σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς.

Η πορεία της ανάρρωσής της έρχεται ενώ συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις οι πληροφορίες για τον χειρισμό του περιστατικού μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Όπως μεταδίδει το TMZ, καταγραφές από κλήσεις στο 911 φέρεται να δείχνουν ότι χρειάστηκαν 31 λεπτά μέχρι οι υπεύθυνοι της φυλακής να επιβεβαιώσουν πως το αίτημα για επείγουσα ιατρική συνδρομή ήταν γνήσιο, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην κινητοποίηση των διασωστών.

Μετά τη νοσηλεία της, η Christa Pike έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή, όπου συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Η Christa Pike είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Colleen Slemmer, το 1995. Μετά το αποτυχημένο πρωτόκολλο εκτέλεσης, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Bill Lee, ανέστειλε προσωρινά τις εκτελέσεις στην πολιτεία, εν αναμονή ανεξάρτητης εξέτασης των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το TMZ.