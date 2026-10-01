Της έκαναν δύο θανατηφόρες ενέσεις και επέζησε: Θρίλερ με την εκτέλεση της 50χρονης Κρίστα Πάικ στις ΗΠΑ

Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις ΗΠΑ, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από δύο χορηγήσεις θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις περίπου 20:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend στο Νάσβιλ. Η Πάικ έλαβε δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά.

Η νομική της ομάδα κατέθεσε επείγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι η 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμη σφυγμό και ανέπνεε με θορυβώδη τρόπο.

Reuters

«Εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό»

Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ότι της παρέχονται μέτρα για τη διατήρηση της ζωής της.

Σε απόφαση που εξέδωσε ο περιφερειακός δικαστής Κλίφτον Λ. Κόρκερ αναφέρεται ότι το ιατρικό προσωπικό είχε ήδη αρχίσει να της παρέχει φροντίδα, όπως ζητούσε η αίτηση της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με το Associated Press, το παραπέτασμα στην αίθουσα των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ κάποια στιγμή ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν.

Οι δικηγόροι της Πάικ υποστήριξαν ότι η Πολιτεία του Τενεσί δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει νόμιμα την εκτέλεση, επαναφέροντας τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει για τη διαδικασία.

Μεταξύ άλλων έκαναν λόγο για δυσκολία στην πρόσβαση στις φλέβες, προβλήματα στις φλέβες και πιθανή υποβάθμιση της πεντοβαρβιτάλης, ενώ υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη επείγουσα ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επιπλοκής.

Η θέση των αρχών του Τενεσί

Το υπουργείο Διορθώσεων του Τενεσί δήλωσε ότι τηρήθηκε κάθε προβλεπόμενο στάδιο του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης.

«Το πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης έχει αποδειχθεί σταθερά αποτελεσματικό», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι το πρωτόκολλο δεν προβλέπει πρόσθετες διαδικασίες πέρα από αυτές που πραγματοποιήθηκαν.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκτός των φυλακών.

Ο γιατρός Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory και ιατρικός εμπειρογνώμονας της νομικής ομάδας της Πάικ, εκτίμησε ότι πιθανότατα δεν επιτεύχθηκε επαρκής συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα της ώστε να προκληθεί η αναμενόμενη αναπνευστική και καρδιαγγειακή ανακοπή.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, ενδέχεται να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

Δύο φορές μπλόκαρε η εκτέλεση από τα δικαστήρια

Η εκτέλεση προχώρησε τελικά αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή που είχε χορηγήσει κατώτερο δικαστήριο.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έδωσαν το πράσινο φως για την εκτέλεση της Πάικ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Εφετείο της Έκτης Περιφέρειας είχε προσωρινά αναστείλει τη διαδικασία, προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν υποστηρίξει ότι το δικαστήριο που την καταδίκασε σε θάνατο το 1996 δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει επαρκώς στοιχεία σχετικά με το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί ως παιδί.

Η δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995.

Ήταν τότε 18 ετών και, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ταντάριλ Σιπ, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη Σλέμερ, την οποία είχαν γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς εφήβους.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα στο Νόξβιλ του Τενεσί, καθώς στο στήθος της Σλέμερ είχε χαραχθεί ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο, σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες. Η Πάικ έχει αρνηθεί ότι χάραξε η ίδια το σύμβολο.

Στην αίτηση χάριτος που υπέβαλε, η Πάικ υποστήριξε ότι σκόπευε να χτυπήσει τη Σλέμερ και όχι να τη σκοτώσει, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει τη βία.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε αυτή την εβδομάδα το αίτημά της για χάρη.

Η μητέρα του θύματος περίμενε την εκτέλεση

Η μητέρα της Κόλιν Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, λέγοντας ότι περίμενε δεκαετίες για την εκτέλεση της ποινής της Πάικ.

Η ίδια είχε ταξιδέψει από τη Φλόριντα στο Τενεσί μαζί με τον σύζυγό της, προκειμένου να παρακολουθήσει την εκτέλεση.

Από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, έχουν εκτελεστεί 18 γυναίκες, έναντι 1.663 ανδρών, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το BBC. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνόλου των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και BBC