Το Ιράν απαντά στη «Μητέρα όλων των βομβών» του Τραμπ με τον «Πατέρα» – Τι ετοιμάζει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Χοσεΐν Μοχαμπί, δήλωσε την Τετάρτη (21/10) στο ιρανικό πρακτορείο Young Journalists Club ότι η χώρα βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας για την παρουσίαση του νέου όπλου.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας για την παρουσίαση του “Πατέρα όλων των βομβών”. Πρόκειται για κάτι καινούργιο για τον εχθρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Ιρανός αξιωματούχος δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τύπο του όπλου, την καταστροφική του ισχύ ή το πότε αναμένεται να παρουσιαστεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η «Μητέρα όλων των βομβών» των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Πεντάγωνο έχει εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης της βόμβας GBU-43/B, γνωστής ως «Μητέρα όλων των βομβών» (MOAB), εναντίον στόχων στο Ιράν.

Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες συμβατικές βόμβες του αμερικανικού οπλοστασίου, με βάρος περίπου 9,8 τόνων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πολεμική επιχείρηση το 2017, εναντίον εγκαταστάσεων του ISIS στο Αφγανιστάν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsmax, απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ένα πλήγμα με τη συγκεκριμένη συμβατική βόμβα.

Ιράν: Αυξήσαμε κατά 50% το πυραυλικό μας οπλοστάσιο

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει αυξήσει κατά 50% το πυραυλικό του οπλοστάσιο μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επίσης βελτιωθεί το βεληνεκές, η ακρίβεια και η καταστροφική ισχύς των ιρανικών πυραύλων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Μοχαμπί υποστήριξε ότι παραμένουν κλειστά, αμφισβητώντας την αμερικανική θέση περί ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η ανακοίνωση για τον «Πατέρα όλων των βομβών» προστίθεται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή απειλών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις δυνατότητες του νέου ιρανικού όπλου.