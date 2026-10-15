CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να χτυπήσουν το Ιράν με τη «μητέρα όλων των βομβών» – Τα σχέδια του Πενταγώνου

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.

↕️ ویدیوی بالا~ از ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ که تنها استفاده از بمب‌های GBU-43/B MOAB را در نبرد نشان می‌دهد. این بمب‌ها بر روی غارهای تحت کنترل ولایت خراسان داعش در افغانستان انداخته شدند. — LIMON (@limondar0) October 15, 2026

Πηγή: ΑΠΕ