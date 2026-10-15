Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταρτίσει σχέδια βομβαρδισμού τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας GBU-43/B, Βόμβας Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς, η οποία είναι επίσης γνωστή ως η «μητέρα όλων των βομβών», κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.
CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να χτυπήσουν το Ιράν με τη «μητέρα όλων των βομβών» – Τα σχέδια του Πενταγώνου
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του οπλοστασίου του, σύμφωνα με το CNN – Στα σχέδια και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, εφόσον ο Τραμπ διατάξει επανέναρξη των επιχειρήσεων
Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.
↕️ ویدیوی بالا~ از ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ که تنها استفاده از بمبهای GBU-43/B MOAB را در نبرد نشان میدهد. این بمبها بر روی غارهای تحت کنترل ولایت خراسان داعش در افغانستان انداخته شدند.— LIMON (@limondar0) October 15, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
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