Τραμπ σε Πούτιν: Σταμάτα τώρα! Να κλείσουμε την ειρηνευτική συμφωνία για Ουκρανία

"Βλαδίμηρε, ΣΤΑΜΑΤΑ!". Ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε σήμερα την κριτική του στον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως «δεν είναι ευχαριστημένος» από τα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, προτρέποντας τον Ρώσο Πρόεδρο να σταματήσει παρόμοιες στρατιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά πλήγματα στο ΚΙΕΒΟ. Δεν ήταν αναγκαία και έγιναν σε πολύ κακή χρονική στιγμή», έγραψε σήμερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην δική του πλατφόρμα, Truth Social.

I am not happy with the Russian strikes on KYIV. Not necessary, and very bad timing. Vladimir, STOP! 5000 soldiers a week are dying. Lets get the Peace Deal DONE!



From Donald Trump Truth Social 04/24/25 08:24 AM