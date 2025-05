Πλοίο που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα δέχθηκε επίθεση από drones (βίντεο)

Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διεθνής ΜΚΟ Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition).

Η οργάνωση δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, χωρίς όμως να υποδεικνύει ποιος μπορεί να ήταν υπεύθυνος για την επίθεση. Δεν υπήρξαν άμεσα ενδείξεις ότι κάποιος τραυματίστηκε.

«Η επίθεση με drone φαίνεται ότι στοχοθέτησε τη γεννήτρια του πλοίου και το σκάφος τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί ενώ σε αυτό επιβαίνουν 30 ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η μκο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμερα κινδύνου αφού επλήγη 17 ναυτικά μίλια (31,5 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μάλτας, στο οποίο ανταποκρίθηκε η Κύπρος στέλνοντας σκάφος, σύμφωνα με την οργάνωση. Η συμμαχία αυτή κάνει εκστρατεία για τον τερματισμό του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb