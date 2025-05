Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στο Λίβερπουλ την ώρα των πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πυκνό πλήθος που γιόρταζε την κατάκτηση του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ από τη Λίβερπουλ τη Δευτέρα, τραυματίζοντας 27 άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία, ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αναζητούμε άλλους υπόπτους αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η βοηθός αρχηγού της Αστυνομίας του Merseyside, Τζένι Σιμς, προσθέτοντας ότι συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός.

«Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε.

Συνολικά 27 οπαδοί του ποδοσφαίρου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο με σοβαρά τραύματα, όταν ένα όχημα έκανε ελιγμούς μέσα στο πλήθος, χτυπώντας ανθρώπους λίγα λεπτά μετά την παρέλαση του ανοικτού λεωφορείου με τους παίκτες.

Τέσσερα παιδιά συγκαταλέγονται στους τραυματίες, εκ των οποίων το ένα σοβαρά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους υπό καταρρακτώδη βροχή για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας του βορειοδυτικού Λίβερπουλ.

Το λεωφορείο με τους παίκτες είχε περάσει από την οδό Water λίγα μόλις λεπτά πριν το αυτοκίνητο πέσει στο πλήθος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Άλλα 20 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου σε μια μεγάλη μπλε σκηνή που είχε στηθεί στον δρόμο.

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, παγιδεύτηκαν κάτω από το όχημα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, ανέφερε ο Νικ Σερλ, αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Merseyside.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξήρε τη «σπουδαία γενναιότητα που επέδειξε η Αστυνομία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

«Στηρίζουν και φροντίζουν όσους τραυματίστηκαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό», δήλωσε, προσθέτοντας: «όλη η χώρα στέκεται στο πλευρό του Λίβερπουλ».

Εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το αυτοκίνητο να ακινητοποιείται και να περικυκλώνεται από εξοργισμένους οπαδούς που έσπασαν τα πίσω παράθυρα, ενώ η Αστυνομία προσπαθούσε να τους συγκρατήσει.

Η Λίβερπουλ είχε νωρίτερα κατακλυστεί από κόκκινο χρώμα καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου υπό τον Άρνε Σλοτ.

Η ομάδα δήλωσε στο X ότι συνεργάζεται με την Αστυνομία του Merseyside και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επηρεάστηκαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό».

Ο δήμαρχος της μητροπολιτικής περιοχής, Στιβ Ρόδεραμ, ανέφερε: «Είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή μας, αλλά στεκόμαστε ενωμένοι».

Η Έβερτον, η «αιώνια» αντίπαλος της Λίβερπουλ στο Merseyside, δήλωσε επίσης ότι «οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από το σοβαρό αυτό περιστατικό στην πόλη μας».

Η 20ή κατάκτηση τίτλου κορυφαίας κατηγορίας στην Αγγλία για τη Λίβερπουλ είχε εξασφαλιστεί σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα, όμως η απονομή έγινε μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, την Κυριακή, με την Κρίσταλ Πάλας.

Παρά τη σπουδαία ιστορία του συλλόγου, οι οπαδοί περίμεναν 35 χρόνια για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί έναν τίτλο πρωταθλήματος.

Όταν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2020, μετά από 30 χρόνια, δεν πραγματοποιήθηκε παρέλαση λόγω των περιορισμών της πανδημίας.

Δείτε το βίντεο:

Someone drove into the Liverpool parade today! WTF man!

pic.twitter.com/y42DYQfykt