«Όπως στο Βερολίνο του 1939»: Ακροδεξιοί Ισραηλινοί προπηλακίζουν Παλαιστίνιους στην Ιερουσαλήμ

Χιλιάδες εθνικιστές Ισραηλινοί κατέβηκαν στην Πύλη της Δαμασκού, μία από τις κύριες εισόδους της Ιερουσαλήμ και διαδήλωσαν βίαια στη Μουσουλμανική Συνοικία της πόλης, προπηλακίζοντας Παλαιστινίους καταστηματάρχες και περαστικούς.

Οι ακροδεξιοί κρατούσαν πανό που έγραφαν «67 - Η Ιερουσαλήμ στα χέρια μας· 2025 - Η Γάζα στα χέρια μας», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στους Άραβες». Οι διαδηλωτές, φανατισμένοι και βίαιοι, προπηλάκισαν Παλαιστινίους, καταστηματάρχες και περαστικούς, με αναφορές για κατεστραμμένα καταστήματα και γυναίκες που έγιναν στόχος επειδή φορούσαν μαντίλα.

Standing Together's activists deployed in the Old City of Jerusalem, to come between local Palestinian residents and Far-Right settlers, who commemorate "Jerusalem Day" by going on a racist rampage.



We're here to document the violence, de-escalate, and help protect people. 🟣 pic.twitter.com/N1QoUWIZVX — 🟣Uri Weltmann אורי וולטמן أوري فلطمان (@uriweltmann) May 26, 2025

Η ισραηλινή αστυνομία αναπτύχθηκε στην περιοχή, αλλά περισσότερο παρακολουθούσε διακριτικά, όπως καταγγέλλουν αυτόπτες μάρτυρες, χωρίς να παρέμβει επιβάλλοντας την τάξη, κατά της ομάδας των ακροδεξιών που έχει την υποστήριξη της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Άραβες έμποροι στη Μουσουλμανική Συνοικία, οι οποίοι δεν είχαν κλείσει ακόμη τα καταστήματά τους, παρενοχλήθηκαν από νεαρούς Ισραηλινούς άνδρες, ανέφεραν μάρτυρες. Συνθήματα όπως «Ας καεί το χωριό σας» και «Το σπίτι σας θα είναι δικό μας» ακούστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας.

Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, ζήτησε την θανατική ποινή για τους «τρομοκράτες», αναφερόμενος στους Παλαιστινίους στη Γάζα, σε μια ομιλία προς τα πλήθη. Ο Γκβιρ επισκέφθηκε επίσης το συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο στο Ισλάμ και γνωστό στους Εβραίους ως το Όρος του Ναού. Οι Εβραίοι το λατρεύουν ως την τοποθεσία δύο Βιβλικών Ναών και είναι ο ιερότερος τόπος στον Ιουδαϊσμό. Το συγκρότημα διοικείται από ένα ιορδανικό ισλαμικό ίδρυμα. Οι Εβραίοι επιτρέπεται να το επισκέπτονται αλλά όχι να προσεύχονται εκεί.

Jerusalem – Sunday, May 26, 2025:

Israeli settlers today raised a banner reading: “1967 Jerusalem in our hands… 2025 Gaza in our hands” during a gathering at Bab al-Amud (Damascus Gate) in occupied Jerusalem, ahead of the annual “Flag March” organized by settler groups to mark… pic.twitter.com/1LyoquFpSe — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 26, 2025

Ένας εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας, με έδρα τη Δυτική Όχθη, καταδίκασε την πορεία και την επίσκεψη του Μπεν Γβιρ στο Αλ-Άκσα. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, «οι επανειλημμένες εισβολές στο συγκρότημα του τεμένους Αλ-Άκσα και οι προκλητικές πράξεις όπως η ύψωση της ισραηλινής σημαίας στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ σε ανακοίνωσή του.

Η κρατικά υποστηριζόμενη πορεία για την Ημέρα της Σημαίας στο Ισραήλ γιορτάζει την ισραηλινή κατοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το 1967. Οργανώνεται και χρηματοδοτείται από τη δημοτική αρχή της Ιερουσαλήμ, αποτελεί εορτασμό της κατάληψης και κατοχής της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των ιερών της τόπων από το Ισραήλ στον πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967. Η εν λόγω κατοχή δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα διαδίκτυο δείχνουν Ισραηλινούς να απειλούν Άραβες καταστηματάρχες, να καταστρέφουν τα εμπορεύματα και να τρομοκρατούν περαστικούς - σε εικόνες που μάλλον παραπέμπουν στο Βερολίνο του 1939, όταν οι Γερμανοί ναζί τρομοκρατούσαν τότε τους Εβραίους, παρά στο σήμερα.

Ο ηγέτης της αριστερής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Γκολάν, χαρακτήρισε τις εικόνες βίας στην Παλιά Πόλη ως «σοκαριστικές». «Έτσι μοιάζουν το μίσος, ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός», είπε σε δήλωσή του στο X. «Θα αγωνιστούμε για την Ιερουσαλήμ για όλους μας, Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, κοσμικούς και θρησκευόμενους. Η Ιερουσαλήμ ανήκει σε όλους όσους την αγαπούν. Θα αγωνιστούμε γι' αυτήν και θα την αποκαταστήσουμε ως πόλη για όλους μας».

Ο Λαπίντ, ένας άλλος ηγέτης της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα εβραϊκό σε αυτή τη βία. Οι υπουργοί της κυβέρνησης που σιωπούν μπροστά σε αυτά τα γεγονότα είναι συνένοχοι σε αυτή την ντροπή».

Κάθε χρόνο, χιλιάδες Ισραηλινοί κάνουν πορεία μέσα από την Ιερουσαλήμ και την προσαρτημένη Παλιά Πόλη, καταλήγοντας στο Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο όπου επιτρέπεται στους Εβραίους να προσεύχονται στην Ιερουσαλήμ. Την Κυριακή, μια μεγάλη ισραηλινή σημαία υψώθηκε στην πλατεία του Δυτικού Τείχους.

Today is Jerusalem Day. An Israeli 🇮🇱 national holiday celebrating the annexation of East Jerusalem and the West Bank 🇵🇸



Here right wing settlers in their thousand chant “death to Arabs”, “we’ll burn your villages”



Zionism is a racist hate cult.pic.twitter.com/v76mVOsFpB — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 26, 2025

Η παρέλαση σηματοδοτεί την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 και την «ενοποίηση» μιας πόλης που η ισραηλινή κυβέρνηση λέει ότι είναι η αιώνια πρωτεύουσά της. Οι Παλαιστίνιοι θέλουν επίσης την Ιερουσαλήμ ως μελλοντική πρωτεύουσά τους και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως ισραηλινοκρατούμενο παλαιστινιακό έδαφος.

During Jerusalem Day celebrations, hundreds of Israeli settlers are marching through the occupied Old City, assaulting Palestinians under the protection of Israeli occupation police forces. pic.twitter.com/a0FiSs3ffz — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2025

Η φετινή Πορεία Σημαίας συνέπεσε και πάλι με τον πόλεμο στη Γάζα και την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον Παλαιστινίων μαχητών στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι. Πενήντα επτά εξακολουθούν να κρατούνται, περίπου 20 από τους οποίους θεωρείται ότι είναι ζωντανός. Τουλάχιστον 53.939 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 16.500 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Right-wing Israelis storm Al-Aqsa compound in occupied East Jerusalem, attacking Palestinians and chanting anti-Muslim slogans on “Jerusalem Day,” which marks Israel’s 1967 occupation of the city. pic.twitter.com/XFNTjW2yEN — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 26, 2025

