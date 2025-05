Γάζα: Eκεχειρία 60 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - Τι ανέφερε ο Λευκός Οίκος

Η Χαμάς είναι απογοητευμένη με την πρόταση και πιστεύει ότι ο Γουίτκοφ έκανε κρίσιμες αλλαγές μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ στην Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δεύτερη πηγή στους Times of Israel. Ωστόσο, δεν θέλει να απορρίψει κατηγορηματικά την πρόταση των ΗΠΑ, φοβούμενη ότι στη συνέχεια θα κατηγορηθεί για έλλειψη συμφωνίας.

⚡️BREAKING: Hamas and Israel Agree to 60-Day Ceasefire in Gaza, Reports Al Arabiya



According to sources cited by the channel, Whitkoff has already been informed that both sides have approved the ceasefire agreement proposal presented to them. pic.twitter.com/HRY3U9hSZd