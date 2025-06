«Kill Βill»: Νέα επίθεση από τον Μασκ -Απευθύνει κάλεσμα για να αντισταθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ

Ο Έλον Μασκ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα 24ωρο μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε, χαρακτηρίζοντας «αηδιαστικό έκτρωμα» το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ, πολιτικού προϊσταμένου του μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν αποχώρησε από το τιμόνι του υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), ο Μασκ επανήλθε, ζητώντας αναθεώρηση του πακέτου.

«Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο σχέδιο δαπανών που δεν θα αυξήσει μαζικά το έλλειμμα» έγραψε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης, το X, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Η Αμερική βρίσκεται σε γρήγορη πορεία προς τη δουλεία του χρέους» συμπλήρωσε, αλλά δεν σταμάτησε εκεί, καθώς με νέα ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης κάλεσε τους πάνω από 220 εκατ. followers του στο Χ να αντιταχθούν στα σχέδια του Τραμπ.

Μασκ: «Σκοτώστε το νομοσχέδιο»

«Τηλεφωνήστε στον γερουσιαστή σας ή στον βουλευτή της περιφέρειάς σας. ΔΕΝ είναι ΟΚ να χρεοκοπήσει η Αμερική. Σκοτώστε το Νομοσχέδιο!», έγραψε ο Μασκ.

Call your Senator,

Call your Congressman,



Bankrupting America is NOT ok!



KILL the BILL