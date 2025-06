«Λες ψέματα! Χωρίς εμένα δεν θα είχες εκλεγεί!» -Απασφάλισε ο Μασκ με Τραμπ, περνά στην αντεπίθεση

Την άμεση και σκληρή απάντηση του Έλον Μασκ προκάλεσε η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.

Η σχέση του προέδρου των ΗΠΑ με τον μέχρι πρότινος υπερυπουργό του και μεγιστάνα του πλούτου έχει περάσει πλέον στο οριστικό διαζύγιο.

Η διαμάχη τους ξεκίνησε με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί ο Τραμπ. Αρχικά, το χαρακτήρισε «αηδιαστικό έκτρωμα», ενώ με νέα ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης κάλεσε τους πάνω από 220 εκατ. followers του στο Χ να αντιταχθούν στα σχέδια του Τραμπ.

Μασκ: «Σκοτώστε το νομοσχέδιο»

«Τηλεφωνήστε στον γερουσιαστή σας ή στον βουλευτή της περιφέρειάς σας. ΔΕΝ είναι ΟΚ να χρεοκοπήσει η Αμερική. Σκοτώστε το Νομοσχέδιο!», έγραψε ο Μασκ.

Ο Έλον Μασκ επανήλθε με ένα σαρκαστικό λογοπαίγνιο, αναρτώντας φωτογραφία από την ταινία «Κill Bill», του Κουέντιν Ταραντίνο:

Ο Τραμπ, απαντώντας στις αιτιάσεις Μασκ για το νομοσχέδιο, δήλωσε απογοητευμένος. «Κοιτάξτε, ο Έλον κι εγώ είχαμε εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια. Έμεινα έκπληκτος» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο Έλον Μασκ γνώριζε καλύτερα από τον καθένα το νομοσχέδιο και άλλαξε στάση όταν έμαθε πτυχές του νόμου που αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Τον έχω βοηθήσει πολύ. Ήξερε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου καλύτερα από οποιονδήποτε εδώ μέσα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ξαφνικά, όμως, απέκτησε πρόβλημα, και το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε μόνο όταν έμαθε ότι πρόκειται να μειώσουμε την υποχρεωτική ποσόστωση για τα ηλεκτρικά οχήματα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο Έλον Μασκ.

Μασκ: Λέει ψέματα ο Τραμπ, δεν μου παρουσιάστηκε ούτε μία φορά το νομοσχέδιο

«Αυτό είναι ψέμα» απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, διαψεύδοντας όσα ανέφερε ο Τραμπ.

«Ψευδές, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου παρουσιάστηκε ούτε μία φορά και ψηφίστηκε μέσα στη νύχτα τόσο γρήγορα, που σχεδόν κανείς στο Κογκρέσο δεν πρόλαβε καν να το διαβάσει!» είπε συγκεκριμένα.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g