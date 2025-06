Ντόναλντ Τραμπ: Δεν ενδιαφέρομαι να μιλήσω με τον Έλον Μασκ, έχει χάσει τα λογικά του

Ένα νέο επεισόδιο ήρθε να προστεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στην εκρηκτική και δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να καταλογίζει στον δισεκατομμυριούχο ότι «έχει χάσει τα λογικά του».

Αν και οι δύο πλευρές έδειχναν να ζητούν αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει με τον Έλον Μασκ.

«Εννοείτε τον άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του;» ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις φήμες ότι είχε προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλον Μασκ και πρόσθεσε ότι «δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα» να μιλήσει μαζί του αυτή τη στιγμή.

Σε σύντομη δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNN για το θέμα, συνέχισε στον ίδιο τόνο, λέγοντας: «Δεν σκέφτομαι καν τον Έλον. Έχει πρόβλημα. Ο καημένος έχει πρόβλημα. Δεν θα του μιλήσω για λίγο καιρό, αλλά του εύχομαι κάθε καλό».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ θέλει να του μιλήσει, αλλά ο ίδιος δεν είναι έτοιμος να επικοινωνήσει μαζί του.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να θέλει να υποβαθμίσει το θέμα, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ, δήλωσε ότι δεν είναι «θυμωμένος ή ανήσυχος για τη διαμάχη.

Πέφτει κι άλλο η μετοχή της Tesla

Η αντιπαράθεση έχει έντονο αντίκτυπο στη μετοχή της Tesla, που υποχώρησε κατάκόρυφα, καταγράφοντας πτώση 14% το πρωί της Παρασκευής.

Χθες, η καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ μειώθηκε κατά 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάντως, παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με την περιουσία του να αποτιμάται στα388 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πτώση 8% εμφανίζουν και οι μετοχές της εταιρείας του Αμερικανού προέδρου που στηρίζει την πλατφόρμα Truth Social, ενώ αποδυνάμωση υπάρχει και στο κρυπτονόμισμα Trump Coin.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Αφορμή για την κλιμάκωση υπήρξε η στάση του Έλον Μασκ απέναντι στο νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Τραμπ, που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Γερουσία και περιλαμβάνει κεντρικά στοιχεία του προεδρικού προγράμματος, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση της μεταναστευτικής επιβολής. Ο Μασκ άσκησε δριμεία κριτική, επικαλούμενος τις εκτιμήσεις ότι η υιοθέτηση του νομοσχεδίου θα εκτινάξει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 2,4 τρισ. δολάρια.

Ο Τραμπ αρχικά απάντησε με οξύτητα μέσα από το Truth Social, όμως την Πέμπτη εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος. «Δεν με πειράζει που ο Έλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το έχει κάνει μήνες πριν», έγραψε, προσθέτοντας πως το νομοσχέδιο είναι «ένα από τα καλύτερα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο» και καταλήγοντας με το σύνθημά του: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN!».

Στο παρασκήνιο, επιχειρηματικές και πολιτικές προσωπικότητες κινήθηκαν για να γεφυρώσουν το χάσμα. Ο διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν έγραψε στην πλατφόρμα X: «Υποστηρίζω τον @realDonaldTrump και τον @elonmusk και πιστεύω ότι πρέπει να συμφιλιωθούν προς όφελος της μεγάλης μας χώρας». Ο Μασκ απάντησε λακωνικά αλλά χαρακτηριστικά: «Δεν έχεις άδικο».

Παρά τη φαινομενική δημόσια ρήξη, οι ενδείξεις συμφιλίωσης δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος αναζητά σταθερότητα και ενότητα στην πολιτική του γραμμή ενόψει της μάχης για την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ ο Μασκ, αν και διαφωνεί, δείχνει διατεθειμένος να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Η σύγκρουση των δύο ισχυρών ανδρών, που αντανακλά την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την επιχειρηματική επιρροή, αποτελεί κλιμάκωση της διαφωνίας τους γύρω από ένα νομοσχέδιο δαπανών των Ρεπουμπλικανών, το οποίο ο Μασκ είχε επικρίνει έντονα τις περασμένες εβδομάδες. Αν και μέχρι πρότινος απέφευγαν τις ευθείες συγκρούσεις, εχθές, Πέμπτη οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν κάθε αυτοσυγκράτηση και αντάλλαξαν «σκληρά σχόλια» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές αυτής της κόντρας, ο Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε ποτέ στη δημοσιότητα τους φακέλους του Τζέφρι Έπσταϊν επειδή περιλαμβάνουν το όνομα του ίδιου του προέδρου. Αργότερα κοινοποίησε ανάρτηση που ζητούσε την απομάκρυνση του Τραμπ από τα καθήκοντά του και προειδοποιούσε ότι οι δασμοί του θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση.

Λίγες ώρες αργότερα ο Μασκ αναπαρήγαγε βίντεο που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ να διασκεδάζει σε πάρτι με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ώρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα: ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στους φακέλους του Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Καλή σου μέρα, DJT!» έγραψε ο Μασκ, λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να κόψει τις επιδοτήσεις προς τις εταιρείες του, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα «εξοικονομούσε δισεκατομμύρια» στην αμερικανική κυβέρνηση.

