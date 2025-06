Η Ρωσία αντεπιτίθεται στον «Ιστό της Αράχνης»: Από τις πιο σφοδρές επιθέσεις στο Χάρκοβο

Μεγάλη αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε η Ρωσία σε Κίεβο, Χάρκοβο και Χερσώνα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 21, σε απάντηση της στρατιωτικής επιχείρησης «Ιστός της Αράχνης» που προκάλεσε ζημιά δισεκατομμυρίων στα αεροσκάφη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένα βρέφος ενάμιση μηνός και ένα κορίτσι 14 ετών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ.

Russia launched a massive strike on Kharkiv using 53 UAVs, guided bombs, and missiles. The shelling killed three people and injured 17 others, including two children. pic.twitter.com/PZsIahvzZu

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εκτόξευσε 48 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και δύο πυραύλους και τέσσερις βόμβες ολίσθησης προς την πόλη σε διάστημα μόλις 90 λεπτών, λίγο πριν την αυγή.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 206 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εννέα πυραύλους, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

BREAKING:



Large parts of Ukraine’s 2nd-most populous city Kharkiv are in smoke after the largest Russian air attack against the city in this war.



More than 60 glide bombs, missiles and suicide drones hit the city this morning.



There are many dead and wounded. pic.twitter.com/CMn1ealF2b