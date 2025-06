Mεγάλη πορεία στην Ουάσιγκτον, με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να αψηφά τον Τραμπ

Σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου γέμισαν το Σάββατο τους δρόμους της Ουάσιγκτον καθώς χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπερηφάνειας (World Pride), ένα διεθνές γεγονός υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που βλέπει τα δικαιώματά της να περιορίζονται, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Πρέπει να δείξουμε σε αυτή την Κυβέρνηση ότι είμαστε ενωμένοι και ότι δεν μπορεί να μας καταβάλει», δήλωσε η Έιμι Φρόλιχ, μια 46χρονη καλλιτέχνιδα και καθηγήτρια που φορούσε ολόσωμη φόρμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Όλοι οι νόμοι, όλες οι προστασίες για τις οποίες εργαστήκαμε τόσο σκληρά ανατρέπονται», κατήγγειλε, καθισμένη δίπλα στη σύζυγό της. «Πρέπει να στηρίξουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας της τρανς κοινότητας», πρόσθεσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ βάλλει κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και κυρίως των τρανς ατόμων.

Την ημέρα της ορκωμοσίας του δήλωσε ότι υπάρχουν «δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», και μία μόνη «βιολογική αλήθεια». Έκτοτε προσπαθεί να απαγορεύσει στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να υπηρετούν στον στρατό ή ακόμη να περιορίσει την πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος προχώρησε και στην κατάργηση των προγραμμάτων συμπερίληψης και ενσωμάτωσης (DEI) στην ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, θεωρώντας ότι κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή ή το φύλο.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι με την πολιτική του ο Τραμπ προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών, κρατώντας τις τρανς γυναίκες μακριά από τους χώρους που προορίζονται για τις γυναίκες.

Επισημαίνει άλλωστε πως ο Τραμπ έχει διορίσει κάποια πρόσωπα που έχουν δηλώσει ανοικτά την ομοφυλοφιλία τους σε κυβερνητικές θέσεις ή στο δικαστικό σύστημα.

Ο Λευκός Οίκος δεν παραλείπει να τονίσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε κάνει βήματα για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ σημειώνει ότι η πρωτοβουλία του, που χρονολογείται από το 2019, «Τερματισμός της επιδημίας HIV» έχει στόχο τη μείωση των νέων μολύνσεων από τον ιό HIV κατά 90% ως το 2030.

«Ο Πρόεδρος έχει την τιμή να υπηρετεί όλους τους Αμερικανούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς σε ανακοίνωση.

Στην πρώτη γραμμή της πορείας η Λαβέρν Κοξ, μια τρανς Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή κυρίως μέσω της συμμετοχής της στη σειρά "Orange is the new black", πήρε τον λόγο.

«Ήξερα ότι έπρεπε να βρίσκομαι εδώ, περιτριγυρισμένη από την κοινότητά μου διότι μου δίνετε πολλή ελπίδα», τόνισε. «Δεν έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας (…) αλλά έχω πίστη σε εσάς, σε κάθε έναν από εσάς», πρόσθεσε.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, πάνω στην οροφή ενός λεωφορείου, η Γασμίν Μπενουά χαιρετάει το πλήθος. Έχει έρθει ειδικά από τη Βρετανία για «να δείξω την υποστήριξή μου στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα των ΗΠΑ».

«Βρισκόμαστε κυριολεκτικά έξω από την πόρτα του Τραμπ, είμαι βέβαιη ότι δεν είναι ενθουσιασμένος», σχολίασε η 28χρονη ακτιβίστρια, η οποία δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να εισέλθει στις ΗΠΑ. «Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να έρθεις, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να προσπαθήσεις», τόνισε.

Η Τζίνι Κίνσεϊ παραδέχθηκε ότι από την αρχή της χρονιάς νιώθει σαν να έχει από πάνω της «ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο».

Εξήγησε ότι η σύζυγός της, που εργαζόταν ως ομοσπονδιακή υπάλληλος, αναγκάστηκε να αλλάξει δουλειά. «Πήρε την απόφαση να μην πει ότι είναι ομοφυλόφιλη στη νέα της εργασία, ενώ το είχε ανακοινώσει στην προηγούμενη», διευκρίνισε η 42χρονη καθηγήτρια εικαστικών. «Οι άνθρωποι κρύβονται και πάλι», σχολίασε.

Προσπαθώντας να δροσιστεί με τη βεντάλια του κάτω από τον καυτό ήλιο της Ουάσινγκτον, ο 74χρονος Μπιλ Τζορτζ δήλωσε ότι πήγε στην πορεία για να γιορτάσει «αυτό που είμαστε».

«Είμαστε ανθρώπινα όντα όπως και οι άλλοι», επέμεινε, εξηγώντας ότι ανακοίνωσε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό το 1975 και έκτοτε έχει πάρει μέρος σε δεκάδες πορείες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, για τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα.

«Ο συντηρητισμός είναι ένα κύμα που μας επιτίθεται ξανά», υπογράμμισε δηλώνοντας εξοργισμένος από την τωρινή Κυβέρνηση. «Οπότε διαμαρτυρόμαστε ενάντια σε όλα όσα κάνει που μας φαίνονται άδικα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ