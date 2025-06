Λος Άντζελες: Ο Νιούσομ απειλεί με δεύτερη μήνυση την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη πεζοναυτών – Κλιμακώνεται η ένταση

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να απειλεί την κυβέρνηση Τραμπ με δεύτερη μήνυση μετά την ανάπτυξη πεζοναυτών.

Υπενθυμίζεται πως ο Νιούσομ και ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα έχουν ήδη μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες χωρίς την άδεια του Νιούσομ.

Ο Νιούσομ έγραψε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους πολίτες να «ξυπνήσουν»!

«Οι Αμερικανοί πεζοναύτες υπηρετούν έναν πολύτιμο σκοπό για αυτή τη χώρα – την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Δεν είναι πολιτικά πιόνια. Ο υπουργός Άμυνας τους αναπτύσσει παράνομα στους αμερικανικούς δρόμους, ώστε ο Τραμπ να έχει ένα θέμα συζήτησης στην παρέλασή του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας. Θα κάνουμε μήνυση για να το σταματήσουμε αυτό», έγραψε ο Νιούσομ.

Οι ταραχές σε όλο το Λος Άντζελες συνεχίζονται – Ο Τραμπ «ενεργοποίησε» νέο γύρο στρατευμάτων

Η κατάσταση συνεχίζει να είναι τεταμένη στην Καλιφόρνια, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει άλλους 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ενεργοποιεί 700 πεζοναύτες στην περιοχή του Λος Άντζελες για να βοηθήσουν την ομοσπονδιακή αντίδραση στις διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης, επιβεβαιώνει το Πεντάγωνο.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν έξω από το κέντρο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, αφού προέκυψε ότι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Επιβολής του Τελωνείου Μετανάστευσης (ICE) πραγματοποιούσαν επιδρομές σε όλη την πόλη.

Η αστυνομία κινήθηκε εναντίον των διαδηλωτών τη Δευτέρα, εκτοξεύοντας σφαίρες από καουτσούκ κατά του πλήθους, το οποίο εθεάθη να διαλύεται στους δρόμους του Λος Άντζελες. Μάλιστα, τραυματίστηκε ένας φωτογράφος και μία Αυστραλή δημοσιογράφος που κάλυπταν τα γεγονότα, όταν χτυπήθηκαν από πλαστικές σφαίρες.

Διαμαρτυρίες κατά των μαζικών απελάσεων ξεκίνησαν και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, με πορείες στην Τάμπα της Φλόριντα, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης και στο Χιούστον του Τέξας.

(AP Photo/Jae Hong)

Η ένταση αυξάνεται τις τελευταίες ώρες

Η νύχτα έχει πέσει στο Λος Άντζελες, καθώς διαδηλωτές και αστυνομία βρίσκονται αντιμέτωποι στο κέντρο της πόλης, με την ένταση να αυξάνεται τις τελευταίες ώρες.

Όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής:

Στο έδαφος: Αστυνομικοί συλλαμβάνουν διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες, κοντά στο Little Tokyo και το Arts District, οδηγώντας τους σε αστυνομικά λεωφορεία με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Νωρίτερα, η αστυνομία διέλυσε το πλήθος χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης (flash bangs) και πλαστικές σφαίρες, ενώ βίντεο δείχνουν διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα προς την αστυνομία.

In Los Angeles…



If there is a fire, your leaders will do nothing to protect you.



They will let your home burn.



If there is a riot, endangering your life and property, your leaders will tell law enforcement to stand down.



Los Angeles is a shit hole.pic.twitter.com/JVGcQlFzCV