Ο Τραμπ ελπίζει σε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, αλλά «μερικές φορές οι χώρες πρέπει πρώτα να πολεμήσουν» (βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει ότι μπορεί να υπάρξει διαμεσολάβηση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο όπως είπε ότι μερικές φορές οι χώρες πρέπει πρώτα να πολεμήσουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε για τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ, αλλά αρνήθηκε να πει αν ζήτησε από τον σύμμαχο των ΗΠΑ να σταματήσει τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Ελπίζω να υπάρξει συμφωνία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για συμφωνία και θα δούμε τι θα συμβεί. Μερικές φορές πρέπει να το πολεμήσουν, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran and Israel: "I think there's a good chance there will be a deal."



“Sometimes they have to fight it out” pic.twitter.com/FFkh5alM8R