Πετρελαιοφόρο στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ - Συγκρούστηκε με άλλο πλοίο

Το πετρελαιοφόρο «MV Adalynn» που ανήκει στον «σκοτεινό στόλο» της Ρωσίας, έχει τυλιχθεί στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, μετά από σύγκρουσή του με το πετρελαιοφόρο «MV Front Eagle».

Το υπουργείο ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποδίδει τη σύγκρουση σε «σφάλμα πλοήγησης», ενώ διεθνή πρακτορεία, επισημαίνουν ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβολές έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

'Dark fleet' tanker MV Adalynn (165,000-dwt) on fire after being struck by another tanker MV Front Eagle (300,000-dwt ) just south of Strait of Hormuz in early hours of this morning.



All 24 crew of Adalynn safely evacuated. No casualties on Front Eagle.



Believed to be caused by… pic.twitter.com/shylx7cfHE