Ένα στα πέντε συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά στις ΗΠΑ περιέχει συνθετικές χρωστικές ουσίες

Το 19% των συσκευασμένων τροφίμων και ποτών που πωλούνται από κορυφαίους κατασκευαστές τροφίμων στις ΗΠΑ περιέχουν συνθετικές χρωστικές ουσίες τροφίμων, σύμφωνα με νέα έρευνα που αξιολογεί το περιεχόμενο σχεδόν 40.000 αμερικανικών προϊόντων παντοπωλείου και δημοσιεύεται στο «Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics».

Οι χρωστικές τροφίμων είναι μια κατηγορία πρόσθετων που χρησιμοποιούνται σε συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά για να αυξήσουν την οπτική ελκυστικότητα ή για να αντισταθμίσουν τις φυσικές διακυμάνσεις στο χρώμα του προϊόντος.

Μπορούν να προέρχονται από φυσικές πηγές ή να συντίθενται χημικά. Οι έρευνες των τελευταίων 40 και πλέον ετών έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των συνθετικών χρωστικών ουσιών τροφίμων.

Κατά την έρευνα, οι συνθετικές χρωστικές ουσίες παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε αθλητικά ποτά, συμπυκνωμένα ποτά και γλυκίσματα, ενώ τα ανθρακούχα ποτά αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορασθέντων προϊόντων που περιέχουν συνθετικές χρωστικές. Η πιο κοινή χρωστική ήταν η Red 40, η οποία υπήρχε στο 14% όλων των προϊόντων.

Τα προϊόντα στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες τροφίμων που συχνότερα απευθύνονται σε παιδιά (ζαχαρωτά, ζαχαρούχα ποτά, έτοιμα γεύματα, δημητριακά πρωινού και αρτοσκευάσματα, όπως κέικ, μπισκότα και γλυκά) είχαν πολλές πιθανότητες να περιέχουν συνθετικές χρωστικές ουσίες. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στο 28% των προϊόντων.

Επιπλέον, η μέση περιεκτικότητα σε ζάχαρη των προϊόντων που περιέχουν συνθετικές χρωστικές ήταν 141% περισσότερο από ό,τι σε αυτά που δεν περιείχαν χρωστικές (33,3g/100g έναντι 13,8g/100g).

ΚΥΠΕ