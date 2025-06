Ενέδρα εναντίον πυροσβεστών στην πολιτεία Άινταχο των ΗΠΑ (βίντεο)

Μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αστυνομίας (SWAT) εντόπισαν χθες βράδυ (τοπική ώρα) «αποβιώσαντα άνδρα στο όρος Κάνφιλντ» και «πυροβόλο όπλο κοντά του», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κουτενάι, έπειτα από την ενέδρα εναντίον πυροσβεστών που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο μέλη της υπηρεσίας που είχαν σπεύσει για να συμμετάσχουν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Το γραφείο του σερίφη Μπομπ Νόρις ανέφερε πως η εντολή προς τους πολίτες στην περιοχή όπου εκτυλισσόταν το επεισόδιο να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν αίρεται, ωστόσο θύμισε πως «εξακολουθεί να υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς στο Όρος Κάνφιλντ», απευθύνοντας σύσταση στους πολίτες να «προετοιμαστούν και να είναι έτοιμοι» για την περίπτωση που χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνσή τους.

Ο σερίφης Νόρις ανέφερε νωρίτερα πως δεν ήταν ξεκάθαρο αν η ενέδρα στήθηκε από έναν περισσότερους οπλοφόρους. Ανέφερε πως χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά τουφέκια εναντίον πυροσβεστών και αστυνομικών.

Το σημείο από όπου βάλλονταν είχε «πυκνή βλάστηση», πρόσθεσε, τονίζοντας πως ο δράστης ή οι δράστες δεν υπήρχε καμιά ένδειξη πως είχε ή είχαν πρόθεση να παραδοθεί ή να παραδοθούν.

Δείτε βίντεο:

🚨#BREAKING: Happening now in Idaho: Crowds of people are lining the streets, many holding American flags, to honor the brave firefighters and first responders who lost their lives. Authorities have begun a solemn procession away from the scene. pic.twitter.com/sZXKVeHTXT