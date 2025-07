Τραμπ για Μασκ: Χωρίς επιδοτήσεις θα το κλείσει το μαγαζί - Με νέο κόμμα απαντά ο ιδρυτής της Tesla

«Ο Ίλον μπορεί να λάβει μακράν περισσότερες επιδοτήσεις από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, και χωρίς επιδοτήσεις, πιθανότατα θα έπρεπε να κλείσει (τις επιχειρήσεις του) και να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Νότια Αφρική» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην SpaceX λέγοντας πως «οι εκτοξεύσεις πυραύλων, οι δορυφόροι ή η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσε να σώσει για τη χώρα μας μια περιουσία».

Από την πλευρά του ο Μασκ, προειδοποίησε με νέο κόμμα.

Η διαμάχη μεταξύ Τραμπ και Μασκ, αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά την Τρίτη (1/7) αφού χαρακτήρισε παράλογο το νομοσχέδιο δαπανών που θα καταθέσουν οι νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με τον Τραμπ να αντιδρά απειλώντας να καταργήσει τις κρατικές επιδοτήσεις για τις εταιρείες του Μασκ.

Ο Μασκ σε ανάρτησή του στη συνέχεια στο Χ (πρώην Twitter) προειδοποίησε πως «εάν περάσει αυτό το παράλογο νομοσχέδιο δαπανών, το Αμερικανικό Κόμμα θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα» ενώ παράλληλα επέκρινε για συμμαχία το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα».

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.