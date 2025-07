Επικοινωνία Πάπα - Νετανιάχου: Στη Γάζα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον Λατίνο ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Πάπας Λέοντας ΙΔ΄ μία ημέρα μετά τον θάνατο τριών πολιτών στη μοναδική καθολική εκκλησία της Γάζας από οβίδα ισραηλινού άρματος μάχης.

Η κλήση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του πρωθυπουργού στους Times of Israel, και ήταν «καλοπροαίρετη και φιλική».

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Άγιος Πατέρας επανέλαβε την έκκλησή του για μια νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις, μια κατάπαυση του πυρός και έναν τερματισμό του πολέμου», αναφέρει το ανακοινωθέν του Βατικανού για την κλήση.

«Εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία του για την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση του πληθυσμού στη Γάζα, του οποίου τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς πληρώνουν ένα οδυνηρό τίμημα», προστίθεται στην ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο Ποντίφικας επικοινώνησε επίσης με τον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλλα καθώς εισερχόταν στη Λωρίδα της Γάζας για να επισκεφθεί την εκκλησία μαζί με τον Πατριάχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.

Greek Orthodox Patriarch Theophilos III of Jerusalem and All Palestine enters Gaza



