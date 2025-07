Γαστρεντερίτιδα σε κρουαζιερόπλοιο εν πλω - Πάνω από 140 κρούσματα

Περισσότεροι από 140 επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρουσίασαν συμπτώματα έντονης γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Λος Άντζελες στο Μεξικό και πίσω, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το NBC News, το περιστατικό σημειώθηκε στο πλοίο Navigator of the Seas, στο δρομολόγιο από 4 έως 11 Ιουλίου, με σταθμούς μεταξύ άλλων και το Κάμπο Σαν Λούκας. Όπως γνωστοποίησε το CDC, 134 από τους 3.914 επιβάτες και επτά από τα 1.266 μέλη του πληρώματος παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, το πλήρωμα ενίσχυσε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, συνέλεξε δείγματα από τους ασθενείς και απομόνωσε όσους εμφάνισαν συμπτώματα. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για ιό Norovirus είναι υπαρκτό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.

