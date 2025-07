ΗΠΑ: Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με βομβαρδιστικό B-52

Επιβατικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έναν «επιθετικό ελιγμό» για να αποφύγει μια σύγκρουση στον αέρα με ένα αμερικανικό B - 52 στρατιωτικό βομβαρδιστικό πάνω από την πολιτεία της Βόρειας Ντακότα.

Η πτήση 3788 της Delta, που εκμεταλλευόταν η SkyWest, απογειώθηκε από τη Μινεάπολη και πλησίαζε την πόλη Μινότ όταν ο πιλότος άλλαξε γρήγορα πορεία αφού είδε ένα άλλο αεροσκάφος να πλησιάζει από τα δεξιά.

«Δεν ξέρω πόσο γρήγορα πήγαιναν, αλλά ήταν πολύ πιο γρήγορα από εμάς, ένιωσα ότι ήταν το ασφαλέστερο πράγμα που μπορούσα να κάνω να γυρίσω πίσω τους», είπε ο πιλότος στους επιβάτες.

«Λυπάμαι για τον επιθετικό ελιγμό. Με εξέπληξε, αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό».

