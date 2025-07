Γερμανία: 3 νεκροί και 34 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου στη Βάδη-Βυρτεμβέργη

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής στην Βάδη - Βυρτεμβέργη, όταν εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια επιβατικής περιφερειακής υπερταχείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Schwäbische Zeitung.

«Δύο βαγόνια του περιφερειακού τρένου express της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν στην περιοχή του Ρίντλιγκεν στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 100 άτομα και τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι δυνατόν για την ώρα να δοθούν πληροφορίες για την σοβαρότητα της κατάστασής τους», δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η αιτία του εκτροχιασμού παραμένει ασαφής. Τις τελευταίες ώρες την περιοχή πλήττει κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες. «Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες διάσωσης, τρία άτομα σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 34 επιβάτες τραυματίστηκαν», μεταδίδει η Schwäbische Zeitung.

«Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18:10 κοντά στο Τσβιφάλτεντορφ, στην περιφέρεια Μπίμπεραχ. Εκπρόσωπος της αρμόδιας Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Στουτγκάρδης δήλωσε στην Bild: «Δύο βαγόνια του περιφερειακού τρένου της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν».

«Τη στιγμή του δυστυχήματος βρίσκονταν 100 άτομα μέσα στο τρένο. Τουλάχιστον τρία από αυτά έχουν τραυματιστεί. Δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

