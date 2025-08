ΗΠΑ: Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την ανατολική ακτή - Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Στη Νέα Υόρκη, ξαφνικές πλημμύρες έκλεισαν για λίγο τμήματα μεγάλων οδών και πλημμύρισαν σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή. Επιβάτες κατέγραψαν βίντεο με νερό να πέφτει πάνω από έναν συρμό σε μια πλατφόρμα στον τερματικό σταθμό Grand Central του Μανχάταν και νερό να λιμνάζει στο πάτωμα ενός αστικού λεωφορείου καθώς αυτό διέσχιζε έναν πλημμυρισμένο δρόμο του Μπρούκλιν.

Βίντεο από τις πλημμύρες στη Νέα Υόρκη

Πυροσβέστες απομάκρυναν επιβάτες ενός προαστιακού τρένου με προορισμό το Long Island καθώς τα νερά των πλημμυρών ανέβαιναν.

BREAKING: People have been rescued off the LIRR train at Bayside Queens station after train got stuck in FLOOD in NYC https://t.co/RLV0xK3mpb pic.twitter.com/MPaJvqixZN