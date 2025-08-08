Απόφαση κλιμάκωσης: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας

Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Η απόφαση, που ελήφθη νωρίς την Παρασκευή, σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση στην 22μηνη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) θα προετοιμαστούν για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, ενώ θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται εκτός των εμπόλεμων ζωνών.

Διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές αμέτρητων Παλαιστινίων και των περίπου 20 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν. Το Ισραήλ ήδη ελέγχει περίπου το 75% της κατεστραμμένης περιοχής.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα φοβούνται ότι μια κλιμάκωση μπορεί να στείλει τους αγαπημένους τους στον θάνατο, και μερικοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ. Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν επίσης αντιταχθεί στο σχέδιο, προειδοποιώντας για μια κατάσταση αδιεξόδου χωρίς σημαντικά στρατιωτικά οφέλη. Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει σχέδια για την κατάληψη όλης ή τμημάτων της Γάζας που δεν είναι ακόμα υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας μέχρι την επίσημη απόφαση, ανέφερε ότι ό,τι εγκριθεί θα εφαρμοστεί σταδιακά για να αυξήσει την πίεση στη Χαμάς. Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξάγεται και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ. Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα.

Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης. Σε δηλώσεις του Νετανιάχου που προηγήθηκαν, στο αμερικανικό κανάλι Fox News, διευκρίνισε πως το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο της Γάζας, όχι όμως να την κυβερνήσει. Ερωτηθείς εάν η χώρα του σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο του συνόλου του Παλαιστινιακού θύλακα, δηλαδή του 25% επιπλέον απ’ αυτό που αυτή την στιγμή ελέγχει, επεσήμανε πως «έχουμε την πρόθεση» να το κάνουμε. Όπως είπε, στόχος του Ισραηλ δεν είναι να κρατήσει τον έλεγχο της Λωρίδας, αλλά να παραδώσει τον έλεγχο -αφού τον λάβει- σε αραβικές δυνάμεις (χωρίς να δινει περαιτερω εξηγησεις επ’ αυτού) οι οποίες θα κυβερνήσουν σωστά την Γαζα) χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας, καθως στοχος ειναι η δημιουργια μιας περιμέτρου ασφαλείας

