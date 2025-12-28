Κίεβο: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε 750.000 νοικοκυριά μετά τη μαζική ρωσική επίθεση

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο μία ημέρα μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που κατέστησε αναγκαστικές έκτακτες διακοπές.

Συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Σάββατο, σκότωσε δύο ανθρώπους και άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην πρωτεύουσα και στη γύρω περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία DTEK ανέφερε πως οι καταναλωτές στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο επανήλθαν στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όμως η κατάσταση παραμένει "πιο δύσκολη" στην αριστερή όχθη, όπου έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν.

Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης εν μέσω ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ