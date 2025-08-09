«Huston, we have a problem»: Πέθανε ο κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 13

Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η NASA.

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 μετά μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

"Η NASA εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών", δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, χαιρετίζοντας τον "ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του" που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να "φτάσουν στη Σελήνη".

Ο θρυλικός αστροναύτης του Apollo 13 ήταν και ο πρώτος που αντίκρισε την «Ανατολή της Γης», μια εικόνα που άλλαξε την οπτική της ανθρωπότητας για τον πλανήτη.

Από έφηβος «κατασκευαστής πυραύλων» σε ήρωα της NASA

Γεννημένος το 1928, ο Λόβελ έδειξε από μικρός πάθος για την αεροναυπηγική και την πυραυλική τεχνολογία. Στα 16 του κατασκεύασε τον πρώτο του πύραυλο, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και σπούδασε στη Ναυτική Ακαδημία, όπου εξειδικεύτηκε στους κινητήρες υγρών καυσίμων.

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες ένταξης, το 1962 έγινε μέλος της επίλεκτης ομάδας «New Nine» της NASA, μαζί με αστροναύτες όπως ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Τζον Γιανγκ.

Τον Απρίλιο του 1970, ως κυβερνήτης του Apollo 13, ο Λόβελ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή βλάβη: μια έκρηξη στις δεξαμενές οξυγόνου κατέστησε αδύνατη την προσεδάφιση στη Σελήνη. Η φράση «Houston, we have a problem» σήμανε την αρχή ενός αγώνα επιβίωσης που κράτησε τέσσερις ημέρες.

Με ψυχραιμία και επινοητικότητα, ο Λόβελ και το πλήρωμά του χρησιμοποίησαν τη σεληνιακή άκατο ως «σωσίβια λέμβο» και κατάφεραν να επιστρέψουν σώοι, καθηλώνοντας δισεκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

O Λόβελ αποσύρθηκε από το Ναυτικό το 1973 με τον βαθμό του Captain και ακολούθησε ήρεμη ζωή, γράφοντας το βιβλίο Lost Moon που αποτέλεσε τη βάση για την ταινία Apollo 13. Παρέμεινε δραστήριος ως ομιλητής και υποστηρικτής επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, διατηρώντας μέχρι τέλους την ταπεινότητα και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / lifo.gr