Πολλαπλά μέτωπα στην Ιταλία: Πυρκαγιά στο Βεζούβιο - Εκρήξεις της Αίτνας

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα. Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης τραυματίσθηκε ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Στην φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εισαγγελική ερευνα, με την βοήθεια του στρατού, για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή. Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παρανομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

Στο μεταξύ, ξανάρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Σικελία. Η λάβα ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Δείτε το βίντεο:

L'#Etna torna a farsi sentire: Ieri una colata lavica e l'apertura di una nuova bocca effusiva. L'aeroporto resta operativo. Spegne la preoccupazione Stefano Branca, direttore @INGVvulcani di Catania@MauroZandaman #GR1 pic.twitter.com/DsZpER4Ehb — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 11, 2025

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ