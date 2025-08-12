Aντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο για συνομιλίες για εκεχειρία

Αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς επρόκειτο να μεταβεί στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες των μεσολαβητών για την εξασφάλιση εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσαν δύο παλαιστινιακές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη.

Μαζί με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος συμμετέχει στη διαμεσολάβηση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, αλλά μέχρι στιγμής δεν καταγράφηκε καμία σημαντική πρόοδος.

Κατόπιν πρόσκλησης της Αιγύπτου, η αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ-Χάγια «αναμένεται να φτάσει στο Κάιρο σήμερα (Τρίτη) ή αύριο το πρωί», δήλωσε η πηγή στο Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Η πηγή ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους την Τετάρτη για να «συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις» στις «διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή κρατουμένων» που θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Μια άλλη παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση στο Κάιρο είχε προγραμματιστεί και δήλωσε στο Πρακτορείο ότι «οι μεσολαβητές εργάζονται για τη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης για μια ολοκληρωμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει «μια 60ήμερη εκεχειρία ακολουθούμενη από διαπραγματεύσεις για μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία για την ανταλλαγή όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων - ζωντανών και νεκρών - σε μία ομάδα», δήλωσε η πηγή.

Από τους 251 ομήρους που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 27 που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι είναι νεκροί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς εκτοξεύουν αλληλοκατηγορίες για μη συμβιβασμό και η πηγή που μίλησε στο Πρακτορείο ανέφερε ότι "δεν υπάρχει τίποτα νέο για να είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά καθώς το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιαδήποτε συμφωνία".

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς, που ζήτησε επίσης να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Πρακτορείο ότι η ομάδα του «δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση» από το Ισραήλ μέσω μεσολαβητών.

Ωστόσο, η Χαμάς παραμένει «έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία εάν η κατοχή αποφασίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Είπε ότι η Χαμάς θέλει να δει «ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο» μαζί με την άρση του αποκλεισμού και των περιορισμών της βοήθειας από το Ισραήλ, για να διασφαλίσει τη «φυσική ροή» της στη Λωρίδα της Γάζας.