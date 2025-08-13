Το Νεπάλ αποφάσισε να άρει τα τέλη αναρρίχησης για 97 βουνά, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (13/8) οι αρχές, ελπίζοντας στην προσέλκυση επισκεπτών σε λιγότερο γνωστές κορυφές από το Έβερεστ ή την Αναπούρνα και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Τα 97 βουνά, με υψόμετρο που κυμαίνεται από 5.870 μέτρα έως 7.132 μέτρα, βρίσκονται στις δυτικές επαρχίες Καρνάλι και Σουντουρπάσιμ.

Όπως είναι γνωστό οι ορειβάτες-αναρριχητές πρέπει να πληρώσουν για άδεια για να αναρριχηθούν στις κορυφές του Νεπάλ, η τιμή της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο και τη δημοτικότητα του βουνού, με τα τέλη να είναι υψηλότερα για κορυφές όπως το Έβερεστ, το υψηλότερο στον κόσμο με 8.849 μέτρα.

Η απόφαση έρχεται μετά από μια έντονη εαρινή περίοδο αναρρίχησης, κατά την οποία η κυβέρνηση του Νεπάλ εξέδωσε 1.168 άδειες αναρρίχησης.

Περισσότερες από τις μισές από αυτές αφορούσαν κορυφές άνω των 8.000 μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ. Αντίθετα, σε άλλες παρατηρήθηκε μικρή αναρριχητική δραστηριότητα και δημιουργήθηκαν ελάχιστα έσοδα από τις άδειες αναρρίχησης.

Τον Φεβρουάριο, το Νεπάλ αύξησε το τέλος άδειας για το Έβερεστ από 11.000 δολάρια σε 15.000 δολάρια από την επόμενη άνοιξη, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ρύπανσης και στη βελτίωση της ασφάλειας.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τις 10 υψηλότερες κορυφές του κόσμου και υποδέχεται εκατοντάδες ορειβάτες κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εαρινών και φθινοπωρινών περιόδων αναρρίχησης.

Η ορειβατική μανία την έχει μετατρέψει την περιοχή σε μια επικερδή επιχείρηση από τότε που ο Σερ Έντμουντ Χίλαρι και ο Τένζινγκ Νοργκάι Σέρπα πραγματοποίησαν την πρώτη ανάβαση στο Έβερεστ το 1953.

ΚΥΠΕ