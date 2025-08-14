Το Πακιστάν δημιουργεί νέα πυραυλική δύναμη μετά τη σύγκρουση με την Ινδία

Το Πακιστάν θα δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική δύναμη για την εποπτεία των πυραυλικών του δυνατοτήτων, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Σεμπάζ Σαρίφ, μετά τη χειρότερη σύγκρουση των τελευταίων δεκαετιών με την Ινδία.

Ο Σαρίφ ανακοίνωσε τη δημιουργία της Διοίκησης Πυραυλικών Δυνάμεων κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στην Ισλαμαμπάντ, στην οποία παρέστησαν ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Θα είναι εξοπλισμένη με σύγχρονη τεχνολογία και θα έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει τον εχθρό από όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τελετής, στην οποία η φονική σύγκρουση με την Ινδία τον Μάιο κυριάρχησε στις επίσημες ομιλίες και τις επιδείξεις.

«Θα βελτιώσει τις συμβατικές πολεμικές μας δυνατότητες», είπε, επαινώντας τον στρατό για την απόδοσή του.

Το Πακιστάν και η Ινδία διεξήγαγαν μια έντονη σύγκρουση τεσσάρων ημερών τον Μάιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές από πυραύλους, drones και πυροβολικό, στις χειρότερες συγκρούσεις μεταξύ των πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων από το 1999.

Το Πακιστάν διαθέτει εξελιγμένες πυραυλικές δυνατότητες, ορισμένες από τις οποίες χρησιμοποίησε τον Μάιο μαζί με μαχητικά αεροσκάφη J-10C Vigorous Dragon και JF-17 Thunder.

Το Ισλαμαμπάντ ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνατότητες μετά τη σύγκρουση, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες κατά 20% στον τρέχοντα προϋπολογισμό που ψηφίστηκε τον Ιούνιο.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε, επίσης, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση 40 νέων κινεζικών μαχητικών αεροσκαφών και νέων συστημάτων αεροπορικής άμυνας.

Η σύγκρουση του Μαΐου πυροδοτήθηκε από μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ, που τελεί υπό ινδική διοίκηση, ένα μήνα νωρίτερα, για την οποία η Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνήθηκε την κατηγορία.

Το Κασμίρ, με μουσουλμανική πλειοψηφία, είναι διαιρεμένο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν από την ανεξαρτησία τους από τη βρετανική κυριαρχία το 1947. Και οι δύο χώρες διεκδικούν ολόκληρη την περιοχή, έχοντας εμπλακεί σε πόλεμο δύο φορές και επανειλημμένες συγκρούσεις για τον έλεγχό του.

Πηγή: ΚΥΠΕ