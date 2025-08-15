Σύνοδος Κορυφής στην Αλάσκα: «Θέλω άμεσα κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία», ξεκαθαρίζει ο Τραμπ

Ξεκάθαρες έκανε τις επιδιώξεις του για τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θέλει κατάπαυση του πυρός άμεσα.

Δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ερωτηθείς τι θα έκανε τη συνάντηση επιτυχημένη, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

«Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός άμεσα… Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχουν επίσης η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θέλω να σταματήσει ο σκοτωμός».

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω».

Οι δηλώσεις Τραμπ μέσα στο Air Force One

Τραμπ: Δεν κάνω δουλειές με τον Πούτιν μέχρι να διευθετηθεί ο πόλεμος

Οι ανταλλαγές εδαφών «θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση», ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One ενω βρισκεται στην πτήση προς την Αλάσκα για την ιστορική συνάντησή του με τον Πούτιν.

«Νομίζω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση», πρόσθεσε.

«Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία, είμαι εδώ για να τον φέρω (τον Πούτιν) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σύμφωνα με το Sky News.

«Νομίζω ότι έχετε δύο πλευρές... κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα έπαιρνε τώρα όλη την Ουκρανία, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει».

«Δεν θα κάνουμε δουλειές μέχρι να διευθετήσουμε τον πόλεμο»

Σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης εμπορικών συμφωνιών από τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν «θέλει ένα κομμάτι» της αμερικανικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

«Παρατηρώ ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό, μου αρέσει, επειδή θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα κάνουμε δουλειές μέχρι να διευθετηθεί ο πόλεμος», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν, «μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν θα έχει τη μορφή ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ξεκαθαριζοντας ότι υπάρχουν «ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν».

«Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει και η πιθανότητα να γίνει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την προειδοποίησή του μέσα στην εβδομάδα ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για τον Πούτιν εάν δεν ενδιαφερόταν για την ειρήνη.

«Οικονομικά σοβαρό, θα είναι πολύ σοβαρό. Δεν το κάνω αυτό για μένα αλλά το κάνω αυτό για να σώσω πολλές ζωές», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: «Βασιζόμαστε στην Αμερική»

«Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απογειώθηκε, ταξιδεύοντας στην Αλάσκα.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι αναμένει σήμερα να λάβει μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με «τις τρέχουσες προθέσεις της ρωσικής πλευράς» και την προετοιμασία της Μόσχας για τη συνάντηση στην Αλάσκα.

«Πράγματι, διακυβεύονται πολλά», δηλωσε αναφερόμενος σε προηγούμενη ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το κλειδί είναι ότι αυτή η συνάντηση θα πρέπει να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή - Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και ρωσικής πλευράς».

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Πολύωρες συνομιλίες βλέπουν οι Ρώσοι

Οι συνομιλίες Πουτιν - Τραμπ για την Ουκρανία στην Αλάσκα είναι πιθανό να διαρκέσουν έως έξι με επτά ώρες εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από το Κρεμλίνο.

«Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ' ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Μια προηγούμενη σύνοδος κορυφής στο Ελσίνκι διήρκεσε περίπου δύο ώρες, σημειώνει το BBC ενώ το Sky News προσθέτει πως το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA αναφέρει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα πραγματοποιηθεί επίσης με τη συμμετοχή βοηθών και ότι η Μόσχα αναμένει ότι θα φέρει αποτελέσματα.

Το ίδιο ρωσικό μέσο επικαλούμενο τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, περιγράφει το κλίμα ενόψει των συνομιλιών για την Αλάσκα ως «μαχητικό».

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για τις ευρύτερες σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ, όχι μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ρωσική πλευρά αναμένει ότι η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα θα ολοκληρωθεί παραγωγικά», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti, επικαλούμενο σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφμ σύμφωνα με το CNNi.

«Ο Πούτιν θα φθάσει στην ώρα του στο ραντεβού»

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν θα φτάσει στην ώρα του για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα σύμφωνα με το CNNi.

«Ο πρόεδρος πάντα φτάνει (στην ώρα του)», δήλωσε ο Πεσκόφ εν μέσω αεροπλάνου στην περιοχή Μαγκαντάν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας.

Όπως σημειώνει το CNNi ο Πούτιν είναι γνωστός για τις καθυστερήσεις του στις συναντήσεις. Κάποτε άφησε τον Πάπα Φραγκίσκο να περιμένει για σχεδόν μία ώρα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Βατικανό το 2013. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που βρίσκεται στην εξουσία, ο Πούτιν έχει κρατήσει μια σειρά από παγκόσμιους ηγέτες σε αναμονή.

Ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς την Αλάσκα, ο Πούτιν σταμάτησε στην πόλη Μαγκαντάν, όπου έκτοτε επισκέφθηκε ένα βιομηχανικό εργοστάσιο, προήδρευσε σε συνεδρίαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και επισκέφθηκε μαθητές σε ένα παγοδρόμιο χόκεϊ.

Το Μαγκαντάν απέχει περίπου τέσσερις ώρες πτήσης από το Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η αναχώρηση του Πούτιν από το Μαγκαντάν θα είναι «έγκαιρη» και ότι ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να προσγειωθεί στο Άνκορατζ στις 11 π.μ. τοπική ώρα (3 μ.μ. ET) την Παρασκευή, όπου θα τον υποδεχτεί ο Τραμπ.

«Υψηλό διακύβευμα!!!»

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Να σημειωθεί ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται σήμερα στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση, ήδη ιστορική, προγραμματισμένη να αρχίσει γύρω στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Οι πιθανές εκβάσεις της συνάντησης κατά τον Τραμπ

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Πηγή: cnn.gr