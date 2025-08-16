Την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι - Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Την συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την προσεχή Δευτέρα (18/8) στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση» έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος είχε με τον Τραμπ τηλεφωνική επικοινωνία ενώ εκείνος επέστρεφε από την Αλάσκα, η οποία διήρκησε περισσότερο από μιάμιση ώρα.

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι, Κομισιόν και Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά τη συνάντησή του κορυφής με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο Πρόεδρο δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα το πρωί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο ΓΓ του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters