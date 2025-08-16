Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κοινό ανακοινωθέν συνέταξαν Ευρωπαίοι ηγέτες για Σύνοδο Αλάσκας, λέει ο Τουσκ

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το ανακοινωθέν.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινό ανακοινωθέν αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον (Γάλλο Πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό Καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό Πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα Πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού Προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το ανακοινωθέν.

Ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

