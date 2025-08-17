Η χώρα της ευγένειας και των μεγάλων επιτευγμάτων - Επίσκεψη στην Κίνα από Κύπριους δημοσιογράφους

Κίνα, αποστολή: Σταύρος Αντωνίου

Εννέα ημέρες στη μακρινή Κίνα. Πρώτος σταθμός το Πεκίνο. Μια τεράστια πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις πρωτεύουσες άλλων μεγάλων χωρών. Τα αμέτρητα ποδήλατα και οι χιλιάδες μοτοσυκλέτες στους πλατιούς δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί ο ξένος επισκέπτης. Οι μοτοσυκλέτες είναι ηλεκτρικές. Το ίδιο και τα περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα. Η ηλεκτροκίνηση ξεπέρασε το 50% και οι δρόμοι είναι γεμάτοι αλλά σχεδόν αθόρυβοι. Η ηχορύπανση δεν είναι πρόβλημα σε μια πόλη σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων! Τα ταξί είναι πάρα πολύ φθηνά και οι δημόσιες συγκοινωνίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Έτσι δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα εντός της πόλης.

Στην Κίνα τα ξενοδοχεία είναι επιβλητικά και τα δωμάτια βασιλικά. Υπάρχουν απεριόριστες επιλογές για άνετη αλλά και οικονομική διαμονή. Οι βόλτες στην πρωτεύουσα είναι συναρπαστικές. Εντός και εκτός του Πεκίνου υπάρχουν ολόκληρες περιοχές με παραδοσιακά κτήρια και σπίτια, επιβλητικούς ναούς και άλλα αξιοθέατα που σε ταξιδεύουν πίσω στην αυτοκρατορική Κίνα. Η μπαταρία του κινητού πρέπει να είναι φορτισμένη διότι υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες για φωτογραφίες. Το τεράστιο Σινικό Τείχος, η αρχιτεκτονική της Απαγορευμένης Πόλης όπου κατοικούσαν οι τελευταίοι αυτοκράτορες, ο Ναός του Ουρανού και οι επιβλητικές Πύλες της παλιάς πόλης του Πεκίνου είναι μερικά σημεία που πρέπει να δει ο ξένος επισκέπτης. Υπάρχουν ποτάμια εντός της πρωτεύουσας, μεγάλοι χώροι πρασίνου και πάρκα, πανύψηλα μοντέρνα κτήρια και χιλιάδες γραφικά καταστήματα με παραδοσιακά και σύγχρονα προϊόντα.

Η Κίνα είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να πάνε για ψώνια στις διακοπές τους. Εκεί θα βρεις όλα τα είδη ρουχισμού, ποιοτικές τοπικές φίρμες σε πολύ καλές τιμές, εκλεπτυσμένα αξεσουάρ και κοσμήματα μοναδικής αισθητικής. Χιλιάδες γκάτζετ και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα γεμίζουν τα ράφια των καταστημάτων. Οι βόλτες στους δρόμους και τα ατελείωτα σοκάκια του Πεκίνου, τα χαμογελαστά πρόσωπα, οι φιλόξενοι και καλοσυνάτοι πολίτες της Κίνας, τα πολλά και έντονα χρώματα των καταστημάτων φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι η κατάλληλη χώρα για ρομαντικές διακοπές και ατελείωτες βόλτες. Ο καιρός το καλοκαίρι είναι ζεστός και προσφέρεται για περπάτημα με ανάλαφρα ρούχα.

Γαστρονομία

Το Πεκίνο είναι το ιδανικό μέρος για όσους λατρεύουν την κινεζική γαστρονομία. Πρέπει να ταξιδέψεις στην Κίνα για να γευτείς αυθεντικό κινεζικό φαγητό. Πλούσιες γεύσεις, πολλές και διαφορετικές συνταγές, κρέατα μαγειρεμένα με μοναδικό τρόπο. Πιάτα στολισμένα με λουλούδια και συνδυασμοί υλικών που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ολόκληρες ψημένες πάπιες που κόβονται και σερβίρονται ενώπιον του πελάτη με τρόπο θεαματικό. Απίθανες σάλτσες, σούπες με απολαυστικούς ζωμούς, κρέατα που λιώνουν στο στόμα και λαχανικά που δεν έχεις δει ξανά. Εξίσου απολαυστικά και τα ψάρια.

Υπάρχουν τα λεγόμενα hotpot εστιατόρια στα οποία ο πελάτης τηγανίζει στο δικό του τραπέζι φιλεταρισμένα κρέατα, λαχανικά και ψάρια σε ειδικές φριτούρες και περιέχουν υγρό στοιχείο με διαφορετική γεύση. Υπάρχουν πολυτελή εστιατόρια τα οποία μαγειρεύουν μπροστά στον πελάτη με φανταστικό τρόπο, ανάβοντας φωτιές σε μεγάλα τηγάνια. Μοναδικές εμπειρίες που δύσκολα θα ξεχάσεις. Η μαγειρική στην Κίνα μετατρέπεται σε τέχνη. Πέραν του ωραίου φαγητού στην Κίνα θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις μοναδικές λιχουδιές. Τοπικά φρούτα, κέικ και τοπικά γλυκά που δεν συναντάς πουθενά στην Ευρώπη.

Yichang

Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, με πάρα πολλές πόλεις εκατομμυρίων κατοίκων. Ο δεύτερος σταθμός της δικής μας επίσκεψης ήταν η Yichang. Μια πανέμορφη πόλη στη νοτιοανατολική Κίνα, με 4 περίπου εκατομμύρια κατοίκους. Είναι αδελφοποιημένη με τη Λάρνακα. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού, η Yichang έχει τροπικό κλίμα. Μάλιστα το καλοκαίρι βρέχει περισσότερο από τον χειμώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικού πνεύμονα πρασίνου ακόμη και εντός της πόλης. Η κουζίνα στην πόλη Yichang διαφέρει από το Πεκίνο. Οι γεύσεις είναι πιο απαλές, λιγότερο πικάντικες και τα ψάρια πρωταγωνιστούν.

Κοντά στη Yichang βρίσκεται και το μεγαλύτερο φράγμα νερού στον κόσμο. Ένα γιγαντίων διαστάσεων έργο, το οποίο καλύπτει το 5% των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια στην Κίνα. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να επισκεφτεί την περιοχή που βρίσκεται το «Φράγμα των Τριών Φαραγγιών» (Three Gorges Dam) και να δει από κοντά αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Τα μεγάλα πλοία μέσα στον ποταμό, που διαπερνούν το φράγμα, δημιουργούν πολύ όμορφες εικόνες που αξίζει να δει κάποιος ταξιδιώτης και να αποθανατίσει με τον φακό. Το φράγμα είναι σύμβολο της δύναμης και της εργατικότητας του κινεζικού λαού και δείχνει τις μεγάλες τεχνικές ικανότητες της χώρας. Υπάρχει μουσείο στην περιοχή του φράγματος στο οποίο ανακαλύπτει κάποιος την ιστορία του έργου, τα πετρώματα της περιοχής και τα είδη ψαριών που φιλοξενεί ο ποταμός Γιανγκτσέ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας και της Ασίας και τον τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Είναι έκτασης 6.330 χιλιομέτρων και διασυνδέεται με άλλους ποταμούς και εκβάλλει στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας.

Πληθυσμός πέραν του ενός εκατομμυρίου μετακινήθηκε για τον σκοπό της κατασκευής του φράγματος. Εγκαταλείφθηκαν χωριά τα οποία εξαφανίστηκαν από τον χάρτη λόγω της αλλαγής στη ροή του νερού και του καταποντισμού της περιοχής. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν νέοι οικισμοί με σύγχρονες υποδομές σε μεγαλύτερο ύψος και καταβάλλονται μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες ώστε οι πληθυσμοί που μετακινήθηκαν να ζουν ευτυχισμένα. Ένα τέτοιο παράδειγμα το χωριό Xujiachong που κτίστηκε για να στεγάσει μέρος του πληθυσμού που μετακινήθηκε στα πλαίσια της κατασκευής του φράγματος. Οι κάτοικοι ζήτησαν και εξασφάλισαν ειδικούς δημόσιους χώρους για το πλύσιμο ρούχων στο χέρι, δίπλα ο ένας στον άλλο, όπως έκαναν τον καιρό που ζούσαν σε χωριά στις όχθες του ποταμού. Είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης. Συναθροίζονται, συζητούν και γελάνε με τα αστεία των συγχωριανών τους την ώρα που πλένουν τα ρούχα με τον παραδοσιακό τρόπο.

Στη Yichang πραγματοποιήσαμε και τις πρώτες επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες. Κάθε μεγάλη βιομηχανία έχει εκθεσιακό χώρο ο οποίος λειτουργεί και ως μουσείο. Εκεί μαθαίνει ο επισκέπτης την ιστορία και το όραμα της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας και βλέπει όλη την γκάμα των προϊόντων που παράγει σήμερα. Για παράδειγμα, η εταιρεία Angel Yeast επεξεργάζεται τη μαγιά και παράγει μια απίστευτα μεγάλη σειρά προϊόντων. Από ψωμιά μέχρι καλλυντικά και είδη λιπασμάτων. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη διαδικασία παραγωγής. Όλα τα υλικά τυγχάνουν επεξεργασίας για οικολογικούς λόγους.

Οι βιομηχανίες της Κίνας είναι μεγαθήρια. Εξάγουν σε πάρα πολλές χώρες εκατοντάδες προϊόντα σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια μεγάλη βιομηχανία επεξεργασίας και μεταποίησης πρώτων υλών που παράγονται σε μεγάλους πορτοκαλεώνες. Χυμοί, τσάγια, κρασιά, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά από πορτοκάλια. Παράγουν μέχρι και μαξιλάρια με γέμισμα από αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού που ευωδιάζουν κατά τον ύπνο.

Fuzhou

Τρίτος σταθμός η πόλη Fuzhou που είναι αδελφοποιημένη με τη Λευκωσία. Εκεί λειτουργεί παράρτημα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πόλης είναι ο πνεύμονας πρασίνου. Μάλιστα σε κάποια σημεία νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη ζούγκλα!

Η πόλη έχει ιστορικούς πυρήνες απαράμιλλης ομορφιάς με κατοικίες 300 ετών που λειτουργούν ως μουσεία και σε ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Three Lanes and Seven Alleys Historical and Cultural District μπορείς να περπατήσεις σε γραφικά σοκάκια του παλαιού πυρήνα και να αντικρίσεις ιστορικά και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία της αυτοκρατορικής Κίνας. Σε αυτά τα σοκάκια υπάρχουν μικρά μαγαζάκια με πάρα πολλές χειροποίητες δημιουργίες. Η κουζίνα της πόλης Fuzhou είναι διαφορετική. Περιλαμβάνει πολλές υπέροχες σούπες και πεντανόστιμα ψάρια, όστρακα και μαλάκια.

Ρομπότ

Στην πόλη Fuzhou επισκεφθήκαμε και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η Hantewin Intelligent Technology εντοπίζει και εργοδοτεί τα μεγαλύτερα ταλέντα σε τομείς όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Παράγει μια σειρά από εξελιγμένα ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και βιομηχανίες. Το φθηνότερο μοντέλο στοιχίζει 5 χιλιάδες δολάρια και πραγματοποιεί διάφορες εργασίες όπως η παράδοση φαγητού σε δωμάτια ξενοδοχείων. Τα ρομπότ έχουν εισαχθεί στην παραγωγή των εργοστασίων της Highsun Holding Group, η οποία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που παράγουν είδη ρουχισμού. Η Highsun Holding Group έχει έδρα την πόλη Fuzhou και παράγει πρώτες ύλες, με τα ρομπότ να εργάζονται ασταμάτητα 24 ώρες κάθε μέρα, ανεβάζοντας την παραγωγικότητα κατακόρυφα.

Ταϊβάν, Κίνα και Κύπρος

Η πόλη Fuzhou εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία ένα πρόγραμμα φιλοξενίας και επανένταξης όσων εγκαταλείπουν την Ταϊβάν. Προσφέρει στέγη και διάφορα προγράμματα που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη αυτών των ανθρώπων. Η Fuzhou βρίσκεται απέναντι από την Ταϊβάν. Είναι τόσο κοντά που μπορείς από κάποιο παραλιακό σημείο της Fuzhou να δεις το νησί της Ταϊβάν με τα μάτια. Το Πεκίνο δεν αναγνωρίζει κράτος στην Ταϊβάν και θεωρεί ότι είναι μέρος της Κίνας. Αυτή είναι η θέση και της Κύπρου αλλά και των περισσότερων κρατών. Έτσι η Λευκωσία τάσσεται υπέρ μιας ενιαίας Κίνας και το Πεκίνο στηρίζει λύση ΔΔΟ στην Κύπρο. Μάλιστα οι δύο χώρες το 2026 θα γιορτάσουν τα 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και τα πέντε χρόνια από τη σύναψη επίσημης στρατηγικής εταιρικής σχέσης (2021).

Η Κίνα είναι ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό. Επιδιώκει τη συμμαχία με τη Λευκωσία και θεωρεί ότι η Κύπρος έχει κομβικό ρόλο στον εμπορικό δρόμο του μεταξιού. Ως εκ τούτου, η Κίνα είναι έτοιμη να επενδύσει σε διάφορους τομείς στην Κύπρο και αναμένει από τη Λευκωσία να προχωρήσουν σε σύναψη μιας συμφωνίας για τα επόμενα βήματα της διακρατικής συνεργασίας.