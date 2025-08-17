Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Δεκάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών στην Κλίμακα Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

