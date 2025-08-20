Λευκός Οίκος: Πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν τη Δευτέρα το θέμα των ενταξιακών συνομιλιών της Ουκρανίας στην ΕΕ καθώς και την πιθανότητα να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τη δήλωση αυτή έκανε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για μια πιθανή τριμερή συνάντηση του Τραμπ με τους Πούτιν και Ζελένσκι

O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει σήμερα το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΑΠΕ - ΜΠΕ